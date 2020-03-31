新冠肺炎│拉布拉多犬到醫院為英雄打氣　想不到牠的真正身份是...

新型冠狀病毒肺炎COVID-19蔓延全球，更隨時引發醫療危機。不少醫護人員早已身心疲累。近日有張狗狗與醫護人員的合照在網上爆紅，雖然沒有任何說話，但滿滿正能量洋溢，令人大為鼓舞。

盡在不言中，醫護人員你們辛苦了。（fb@Susan Ryan）

這張在網上爆紅的相片，由美國一名醫護在社交平台分享出來。相片沒有任何文字描述，但卻令人感到充滿暖意。不少醫護人員身心俱疲，但他們不是孤身作戰，服務犬會無條件作出精神上的支持，而所有人也會為醫護打氣加油！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看服務犬Wynn，如何無聲地支援醫護】

相片在3月23日分享出來，旋即在網上瘋傳被轉載。相中一人一狗，只是靜靜地坐在地板上，卻令人感到疫情下醫護人員的疲憊，以及服務犬所作出的無私精神支援。

拉布拉多服務犬

這隻服務犬叫Wynn，是隻拉布拉多犬，才剛剛1歲，牠是美國科羅拉多州急症室醫生Susan Ryan的狗狗。據悉，Wynn還在訓練階段，在受訓完成後，便會為兒童和退伍軍人提供服務援助。

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雖然Wynn還很年輕，但牠已經常陪着主人出入Rose Medical Center，給中心裏的病人與醫護帶來不少歡樂。隨着疫情持續，醫護日以繼夜搶救生命，當可以鬆下來時，早已疲憊不堪。而這時服務犬Wynn便擔當重要角色，為所有醫護，免費提供無私的心靈「充電」服務。

「當時我剛處理完一宗緊急個案，洗完手時就遇到Wynn，因此我坐在地上和牠聊天，同事便替我拍下了這張相片。」

守護醫護的真英雄

Susan表示，現時每天的情況都相當緊急，醫護都竭盡全力希望能搶救每一條生命，當休息或下班時，他們身體上需要好好休息，同時也需要心靈上的慰藉。能與服務犬依伴着，聽聽柔和的音樂，不需太多的說話，已能得治癒，淨化心靈。

有網民留言表示：「守護我們的英雄，是醫護人員；而守護醫護人員的英雄，則是這些無私的服務犬！」

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