【貓絕育】貓貓交配時無快感只有痛苦？　4個理由決斷為貓絕育

春天來了，萬物復甦，又到了貓咪躁動的季節。不少貓咪都開始發情，附近此起彼伏的叫聲也多了起來。

主子在發情？公貓母貓有發何不同？點圖了解一下↓↓↓

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說到貓咪發情，繞不開的話題就是絕育，最近幾天就有留言發消息吐槽，說自己想要帶貓去絕育，卻遭到了爸爸的強烈反對。亦有留言說小姨拒絕為貓咪絕育，因為算命先生說生不出孩子是絕育的報應。

貓咪絕育其實是個老生常談的話題了，反對的理由說來說去無非這幾個：

“給貓做絕育太殘忍了，不人道。” “我想讓牠體驗一下做媽媽的感覺。” “你憑什麼剝奪貓享受性生活的權利？”

不知為何，一旦說到要給貓咪絕育，就有人跳出來指責主人太殘忍，不道德。但是，不絕育才對貓才是殘忍，貓咪發情期所要忍受的痛苦，是人類不能理解的。

對貓來說，發情是種折磨

一般來說，母貓會在出生六個月之後開始發情，一年有兩到三次的發情期。

公貓大概會在八個月大的時候開始發情，而且如果附近有發情的母貓，受到母貓叫聲和味道的影響後，公貓也可能發情。

公貓和母貓發情的特徵是不太一樣的，但是都有很明顯的表現。發情期的貓咪性格會變得暴躁不安，總想跑出去交配，有很多家養的貓咪都是發情期走失的，因此如果貓咪出現了發情的狀況，鏟屎官一定要看好牠，不要讓牠隨意外出。

母貓發情後的主要表現是不停地大叫，聲音非常高，和平時的叫聲完全不同。而且還會不斷扭動身體，抬高臀部，吸引公貓來和自己交配。公貓的表現就更狂躁了，除了會不停大叫，它們還會在房間內到處撒尿，以便在各處留下自己的味道。

如果在發情期間沒有交配，那麼貓咪的發情期可以持續兩週左右。如果不去做絕育，就這樣眼睜睜看著貓咪受折磨？

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不做絕育，牠們的後代誰來負責？

也許有人會說，那我給牠找隻小公貓小母貓，交配不就好了？那生下來的小貓怎麼辦呢？你能負責全部小貓的一生嗎？就算這窩可以負責，那麼再過沒幾個月貓又發情了，又生下一窩，子子孫孫無窮盡也，那這些小貓都誰養？可以保證牠所有的後代都有人負責嗎？

貓的繁殖能力是很強的，牠們懷孕期大概62天，一次可以生1~8胎，一般是3~5只，體力好的貓一年能生2次。根據國際愛護動物基金會的測算，理論上，2只未做絕育的貓及其子孫在7年內可以產42萬隻！！！

絕育，正是對貓咪負責的做法。

貓咪交配時並沒有快感

在此，必須科普一個知識點：貓咪交配的時候，是並沒有快感的！貓咪的丁丁上是有倒刺的！

在交配的時候，公貓的丁丁進入母貓體內，母貓的陰道受到倒刺的刺激才會排卵，而這些倒刺會讓母貓十分痛苦，所以在交配的時候公貓要先咬住母貓的脖子，防止牠反抗。但是交配結束之後，痛苦的母貓就會立刻起身攻擊公貓，而公貓則會迅速逃走……

所以你看，交配這件事，公貓母貓都挺難。

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絕育對於貓咪的健康有好處

對於母貓來說，絕育可以降低患上子宮蓄膿、子宮內膜炎、卵巢囊腫、卵巢腫瘤、乳房腫瘤的概率。對於公貓來說，絕育最直接的好處就是避免患上生殖系統疾病。絕育手術可以減少這些健康隱患，從而延長貓咪的壽命。

所以，不要再打著「人道主義」的旗號說給貓絕育殘忍了。

貓咪因為沒有絕育生病不殘忍嗎？生下來的小貓被丟棄後成為流浪貓不殘忍嗎？那些因為貓發情就把牠們丟棄不殘忍嗎？還有聲稱絕育殘忍但是卻讓貓忍受發情痛苦的，不殘忍嗎？

每一個真心愛貓的鏟屎官，都會希望自己的貓咪能夠陪伴自己久一點。如果為貓咪的健康著想，就帶牠們去做絕育吧。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】