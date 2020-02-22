【貓舔毛】主子舔毛因是生病了？預防毛球症的兩大妙計

最近看到了一則新聞，國外一隻叫Gemma的8歲橘貓最近頻繁嘔吐，沒有食慾，於是主人就帶它去醫院檢查身體。拍X光的時候發現牠的胃裏有個巨大的腫塊，主人一開始還以為是什麼瘤，結果醫生進一步檢查發現這是一大團貓毛！ 貓毛團長約12cm，重約215g。醫生說，如果長期這樣下去可能會有生命危險（這就是「毛球症」），後來醫生通過手術取出了一大團毛球。 大家都知道，貓咪最喜歡舔毛了，而且感覺一年四季都在掉毛。看著牠們一言不合就開始舔毛，真的好擔心啊！有什麼辦法能讓貓咪不舔毛嗎？？？

貓咪可以不舔毛嗎？

先說答案：不能

想知道原因，需要先了解一下貓咪為什麼會那麼喜歡舔毛（按圖細閱）↓↓↓

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貓咪通過舔毛告訴自己穩定情緒。（Milada Vigerova/Unsplash）

1. 這是天然進化的選擇

貓咪的舌頭上有很多「倒刺」，不僅可以很好地梳理毛髮，還能帶走毛髮上的灰塵和臉上的食物殘渣等。這不但能讓「潔癖」的貓咪清潔自己，還可以讓貓咪除掉身上的異味，躲避捕食者的追踪。

2. 可以幫助調節身體溫度

貓咪的汗腺很少，主要通過掌墊散熱，身體散熱只佔一小部分，所以夏天通過舔毛舔掌墊來降溫，幫助自己散熱。冬天通過舔毛把毛皮變得蓬鬆溫暖，讓身體的整體溫度略微升高。

3. 調節貓咪心情

除了保持乾淨、調節自身溫度，貓咪舔毛還能表達多種心情，貓媽媽會經常舔小貓可以幫小貓適應陌生的環境，舒緩情緒，就像我們也會對嬰兒進行撫觸，起到安慰和關懷的效果，還可以緩解焦慮和緊張。貓咪通過舔毛告訴自己穩定情緒，就像我們心情不好的時候，會看看笑話讓自己放鬆下來。

把貓毛剃光可能會導致牠們心情抑鬱。 （Marko Blažević/Unsplash）

4. 表達自己的愛意或地位

舔毛是貓咪的一種社交方式，貓咪之間會通過舔毛來表達感情，或者促進相互的感情。在貓界，只有貓媽媽給小貓舔毛，如果貓咪舔你，其實牠想說：「你是我的人了」、「以後我罩著你！」

5. 患上某些疾病

如果貓咪只對固定的幾個地方反覆舔毛，很有可能已經患病，比如皮膚病、傳染病、疼痛、跳蚤、過敏等。如果牠除了在便後清理屁股，還在其他時間頻繁舔菊花，有可能是患上了泌尿系統疾病。

出現了以上的病狀，鏟屎官們一定要及時帶牠們就醫。

所以，我們的結論是：貓咪是一定要舔毛的，而且牠們也會掉很多毛。這是牠們的天性，如果養貓，一定要理解這一點。

每天給貓咪梳走掉下來的毛也能增進感情。（IG@hat.lee7）

千萬別把毛都剃光！

有人為了防止貓咪掉毛，或者不想讓牠們舔進去很多毛，乾脆就把毛都剃光了。我想說，千萬不要這麼做啊！

貓咪也是有尊嚴的，把貓毛剃光，可能會導致牠們心情抑鬱，而且沒有了毛髮的保護，它們會更容易受傷，也更容易感染皮膚病。

該怎樣預防毛球症？

其實，大部分貓咪會主動吐毛球，或者把毛髮消化掉，拉出來，這樣的話對健康是沒什麼影響的，但是少部分貓咪沒辦法排出毛球，就會容易堆積在胃裏，出現問題了。

最好的辦法，就是每天給貓咪梳毛，牠們掉的毛很多都會浮在身體上，用梳子一梳就會掉下來，而且這種按摩方式也會增進感情。

市面上的梳子有很多不同種類，貓咪的喜好和接受程度也會有所不同，大家多試幾款，總會找到貓咪喜歡的。

然後，可以餵食貓草或者化毛產品，很多貓咪嘴巴很刁，不願意吃貓草，也是建議大家多嘗試幾種，找到貓咪願意吃的那個，大部分禾本科的植物都可以試試。

最後，希望各位的毛孩子都能健健康康地成長哦！

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