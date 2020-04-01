【新冠肺炎】包場反轉水族館　兩小狗新識「無毛朋友」露天使表情

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續肆虐，各地為免人群聚集增加感染風險，不少公眾場所包括圖書館、博物館、水族館等均暫停開放。雖然不招待人類遊客，但美國一間水族館就特地邀請了兩隻小狗來參觀，讓牠們認識一下其他無毛動物。

為了防止新冠肺炎蔓延，各國均採取措施禁止人群聚集，包括下令關閉大部分娛樂休閒場所。美國喬治亞州（Georgia）中的一間水族館平日人頭湧湧，如今雖不再接待遊人，但日前就迎來了兩隻前來參觀的幼犬，小狗們難掩興奮，表現得尤其活躍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

美國喬治亞州（Georgia）一間水族館日前招待了兩隻幼犬。（Instagram@georgiaaquarium）

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尾巴狂搖難掩興奮

這兩隻小狗分別是Caramel和Odie，僅得兩個月大，來自動保機構Atlanta Humane。也許是出生至今也未見過海洋生物，牠們進館後似乎對一切也十分好奇，不但周圍嗅聞，靠鼻子探索環境，更定睛地看著在水中暢泳的海洋生物們，尾巴不停搖擺，興奮之情不言而喻。相比之下，館內的海洋生物彷彿也對玻璃外的目光習以為常，並沒特別留意小狗們。

看過不同海洋生物後，小狗們開始互相打鬧，和工作人員一起在偌大的水族館內狂奔，累了就在隨意找個地方趴下，在這個舒適的環境下靠在一起入眠。牠們可愛的身影擄獲了網民的心，有關的參觀片段吸引了逾十萬人關注。就在大家均為了抗疫而精神繃緊的時期，天真無邪的牠們似乎為不少人帶來了心靈慰藉。

▼▼▼小狗們因疫情而得到參觀水族館的機會，但其實不少動物因疫情而受苦，點擊放大看▼▼▼