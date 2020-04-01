【愚人節】這玩笑開得太大吧？16歲貴婦狗「熟睡」媽下秒心如刀割

愚人節本是大家盡情開玩笑和惡作劇的日子，但今年的愚人節似乎蒙上了一種淡淡的哀愁。對飼主Ivy而言，更是變成了一個從此不再值得慶祝的日子，因其16歲愛犬在今晨不幸病逝。

愚人節才剛過了數小時，飼主Ivy就在今晨遇上了一場幾乎令她崩潰的「惡作劇」，因她的愛犬Momo在其身旁無聲無息地離開了這世界，她以後再也無法再見那張燦爛單純的笑臉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

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貴婦狗Momo今年16歲，去年5月確診未期口腔癌，因癌細胞已擴散至胸口，加上年紀老邁，所以Ivy決定只給牠安寧治療，盡量減少牠的不適。但Momo終究不敵病魔，在今晨病逝，令Ivy心疼地寫下：「我的momo跟我開了一個愚人節玩笑，牠今早離開了，這孩子玩笑開大了。」短短一句話就讓網民們也不禁心如刀割。

忽聞噩耗 腦海空白一片

多年來一直健康活潑的Momo突然患癌，令Ivy大受打擊。她接受《香港01》訪問時指，Momo性格乖巧親人且貪吃，自12年前被領養一刻起，至患癌後的食量也沒有減少。雖然食慾不受影響，但Momo的身體狀況仍明顯轉差。今晨，Ivy醒來後發現身旁的Momo動也不動，悄然無聲地踏上了彩虹橋，她的腦海頓時一片空白：「雖然一直都有心理準備，當下心情還是覺得不敢置信，覺得牠真的就這樣離開了。」

過了良久，Ivy才回過神來，讓善終公司把Momo接走，情緒亦隨即爆發，崩潰大哭，用哀痛的方式悼念愛犬。雖然心痛不已，但Ivy仍只記掛著Momo，她坦言目前只希望Momo能順利踏入下一階段，「只希望牠平靜的離開，不要捨不得我們。」

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