【貓狗飲水】食水增餘氯含量　足令貓狗中毒？轉飲樽裝水最安全？

為確保食水在新冠肺炎蔓延期間保持潔淨，水務署早前提高了食水中的餘氯含量，但此舉亦引起了部分寵物主人憂慮，擔心現時讓動物飲用生水或有損健康。資深獸醫黎昌生回應指，是次調整對寵物健康影響極微，他又指飲用樽裝署並非最佳做法。

因應新冠肺炎疫情嚴重，發展局局長黃偉綸於2月提出，水務署會將食水中的餘氯含量提高，由每公升1毫克提升至約1.2毫克。消息公布後，部分寵主憂慮如讓寵物繼續飲用生水會影響牠們健康。對於有寵主表示飲用樽裝水方為上策，資深獸醫黎昌生表示不認同有關說法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因應新冠肺炎疫情嚴重，水務署將食水中的餘氯含量由每公升1毫克提升至約1.2毫克。（發展局圖片）

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現時餘氯含量仍遠低於世衞標準

水務署總水務化驗師郭有定曾解釋指，氯氣能有效消滅原水中的病原體，包括致病性細菌和病毒，所以濾水廠採用加氯消毒。水務署表示，現時餘氯含量在提升後，仍遠低於世衞建議的每公升5毫克的《飲用水水質準則》指引值，仍可安全飲用。

獸醫：是次調整對寵物健康影響極微

雖然動物和人類身體不盡相同，針對人類的安全標準未必適用於牠們身上，但黎昌生指出，人和貓狗對攝取氯的標準大致相同。他坦言是次調整對健康影響近乎零，但仍建議寵主需煲滾自來水：「人都唔會飲生水，煲水雖然唔影響氯含量，但可以殺死其他細菌。」

《香港01》曾就食水增餘氯含量，會否令寵物中毒事宜向水務署查詢，惟水務署在回覆中僅提及現時餘氯含量符合香港食水標準，適合市民飲用，並無正面回答會否對寵物健康構成影響。

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