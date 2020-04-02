【狗肉】深圳５月１日起全面禁吃貓狗　罰款金額令人超驚訝

深圳近日通過了新條例，明文規定貓狗禁止食用，售賣與食肉貓狗同屬違法，會被罰款檢控。雖然這一刀切的新政策，在微博上引起不少聲音，但對一眾愛護動物的人來說，這是一個天大的好消息。令人想不到的是，相比起香港、台灣、泰國等同樣禁食狗肉地區，深圳的罰款金額為眾多地區之冠。

希望狗狗從此不會再變成枱上的食物。（資料圖片）

隨着人們對寵物的重視度越來越高，禁吃貓狗的呼聲也在民間興起。深圳近日便正式通過法案，在5月1日起全面禁止食用貓狗。消息傳出後，各動保團體都表示歡迎，認為這是中國動物保護措施上的一個重要里程碑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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深圳在3月31日時，通過了《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，自2020年5月1日起正式施行。當中明確表示，只有豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉等可食用，而貓狗是禁止食肉。

深圳成為全中國首個禁吃貓狗肉的地區。（微博）

一直以來，內地的玉林狗肉節都很具爭議，很多人認為這是殘忍、不文明的行為。而肆虐全球的新冠狀病毒肺炎COVID-19，亦被指可能是與食用野生動物有關，因此新推出的條例，規範市民應只進食飼養禽畜，是「防範公共衛生安全風險、保障人民群眾生命健康安全的客觀需要，是促進人與自然和諧共生、打造城市文明典範的必然要求。」

深圳是中國第5大城市，相對比起中國其他省市，或許它不算很大，但這次立法的意義，應可激發起其他城市仿傚，產生骨牌效應。

禁吃貓狗肉地區

現時許多國家與地區，都已關注動物權益，把吃狗肉列為犯法行為。

台灣：2017年4月11日立法院三讀通過《動物保護法》修正草案，對於吃貓肉、吃狗肉或其內臟等，違法者將罰款新台幣5萬元（約12800港元）至25萬元（約64000港元）。

泰國：吃狗肉最高可被判2年有期徒刑及4萬泰銖（約9400港元）的罰款。

其他如奧地利、波蘭、加拿大、瑞士及美國等，都有不同程度的禁食狗內條例。

動保團體表示歡迎

國際人道對待動物協會（Humane Society International, HSI）在收到深圳已通過條例禁吃貓狗消息後，已即時在Facebook社交平台上高興地表示，「這是重大的勝利！我們非常高興地宣布，中國第5大城市深圳，已成為中國大陸首個全面禁止吃狗、貓和野生動物的城市。非常感謝聯簽署請願的所有支持者，這是一個具有里程碑意義的決定，將會拯救許多在中國的動物！」

動保團體認為這是一個重要的分水嶺，將有大量動物獲救。（HSI）

雖然受到不少動保人士歡迎，但在微博上，卻有大批反對聲音，認為這一刀切立法不合理。甚至有人提出「這樣立法是喪權辱國, 用西方的強盜邏輯強奸了中華文明」、「禁止大多數人的基本權利」、「深圳公權，已被極端愛狗人士挾持」。

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