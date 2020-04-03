【新冠肺炎】誤傳貓狗會播毒　黎巴嫩爆棄養潮　有無良人這樣害狗

早前黎巴嫩電視台曾錯誤報道，指貓狗可傳染新型冠狀病毒COVID-19給人，期後網上社交平台，便出現了多張狗狗中毒後痛苦掙扎，甚至嘴角吐出白色泡沫的可怕圖片。事件引發愛狗人士強烈不滿，要求當局嚴肅處理事件。

嫩巴黎街頭出現不少狗隻在嘔吐，牠們懷疑是被人毒害。（martin jay）

黎巴嫩經濟困境導致民眾普遍不滿，加上疫情爆發，人人生活在惶恐中。近日更有傳媒指貓狗可傳染新冠狀病毒肺炎給人，引發市民棄養潮，甚至有人投毒欲殺害狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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黎巴嫩電視台在上周六（2月29日）報道，指貓和狗可以傳播新冠肺炎病毒。然而，事實上沒有證據表示寵物會把病毒傳染給人。但這謠言引發民眾恐慌，街頭上突然出現大批被遺棄貓狗。

雖然，隨後已有專家出來澄清，指這說法沒有依據，而電視台也在社交平台收回相關言論。但恐慌訊息未有遏止，棄養寵物甚至有人在街頭放置有毒食物，企圖殺害貓狗以減輕感染疾病危機。

據《阿拉拍新聞》報道，在朱拜勒（Byblos）當地便有一隻中亞牧羊犬被人落毒，幸好寵主及時發現並送到獸醫處求助，最後總算逃離了鬼門關。

街上有不少毒餌，令人膽心流浪動物安危。（twitter@joemaalouftv）

活躍動保人士Joe Maalouf也在自己的Twitter上，分享了街頭有毒物出現的情況。當地的網紅Gino Raidy在Twitter上大力評擊，指毒殺貓狗行為惡劣，應嚴肅處理。

Gino批評電視台沒有出來道歉或澄清，令事件進一步惡化。（twitter@GinoRaidy）

而動保組織BETA的發言人Sevine Fakhoury表示，「我認為是黎巴嫩電視台的報道，導致近日貓狗遺棄數量激增的原因。寵物被遺棄街頭，牠們沒法找到食物，很可能會活活餓死。」

縱然黎巴嫩政府已派人，帶着擴音機在當地Soho區宣傳，指貓和狗不會傳播病毒。然而，負面訊息已深入民心，而且這種措施也沒法在全國各地執行。

現時，黎巴嫩的新冠狀病毒感染個案已有479例（死亡14例），而疫情一直未有被控制跡象。加上經濟困難，總總原因都令黎巴嫩棄狗情況嚴重。據悉現時黎巴嫩街上，最少有50,000隻動物在流浪。

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