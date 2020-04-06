【新冠肺炎】70歲志村健臨終前叮嚀　一句關於狗狗的話惹哭網民

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎全球肆虐，奪去不少人寶貴生命。上月（3月）底日本喜劇天王志村鍵亦因此病喪命。他生前一直參與長青節目《志村動物園》，更是愛狗之人。在被送院診治前，他向家中傭人叮囑的一句話，令萬千網民眼眶都濕了。

志村健經常與狗狗外出，更留下不少合照。（ig@ken_shimura_bakatono67）

日本喜劇天王志村健上月（3月）因新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎辭世，享年70歲。他生前一直笑面迎人，參與長青節目《天才！志村動物園》更是令人印象深刻。據悉在他被送院診治前，他仍念念不忘家中4隻愛犬，叮囑傭人「幫我照顧好狗狗」。

【點擊圖片看村志健與他家中的狗狗，他那顆關懷狗狗如家人般的心，相信所有人都會永記心底】

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長壽節目《天才！志村動物園》自2004年4月開播至今已有16年歷史，雖然在節目裏，志村健身邊經常是黑猩猩阿笨與英國鬥牛犬阿占，但在現實生活中，陪在他身邊的是4隻可愛狗狗。

一直以來，志村健與家中愛犬有着濃厚感情，經常帶牠們外出散步，甚至是一起去旅行，從他的個人IG裏，便可常看到他與狗狗們的合照。

據悉志村健沒有結婚也沒子女，因此他早已視4隻愛犬為親人。替他打掃家居的傭人向傳媒透露，志村健被送院前已是呼吸困難，但卻叮嚀着「幫我好好照顧狗狗。」可見狗狗在他心裏是多麼重要。

雖然志村健已不在，但網民仍不斷在他的IG裏留言，以表達自己不捨的情緒緒。（ig@ken_shimura_bakatono67）

網民得悉志村健離世噩耗後都感到婉惜，紛紛到他的IG裏留言，作為對他最後的憑弔。他這麼喜歡小動物，自己生病還不忘要交托狗狗給人的愛意，網民留言表示全都清楚明白，也會這樣對家中狗狗。

▾▾▾在節目阿裏，志村健與黑猩猩阿笨與英國鬥牛犬阿占相當合拍，但原來牠們都已不是拍攝初期的那兩隻，點擊的圖片看牠們的接班人▾▾▾