回到車上座位見狗乘客　將牠帶回家神結局展開

俗語說「自來狗富」，不過對巴西網紅Rodrigo Coelho來說，這隻不請自來的狗狗，卻為他生命增添了不少色彩。早前他駕車外出，去藥房買東西後，回到車上時卻遇上神秘狗乘客。這不請自來的狗狗悠閒地坐在車子後座，仿佛這裏就是牠的座位。最終Rodrigo車了狗狗回家，並展開尋找狗狗主人的故事。

這裏真舒服！（fb@Pai do Ninão）

這宗有趣的尋主人故事，發生在巴西。在2月份時，有百萬追隨者的巴西網紅Rodrigo Coelho駕車外出，到藥房買東西後便打算回家。沒想到打開車門時，卻突然發現車子後座，多了一位神祕客人，這是一隻白色有斑點的狗狗。

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這不像是流浪狗，因為牠身子很潔淨，只是顯得有點疲累。Rodrigo在附近看不到狗狗主人，於是便帶了牠回家。由於Rodrigo家本身養了幾隻狗狗，而且在Facebook裏很受歡迎，於是Rodrigo決定替這自來狗拍片，希望藉此找到牠的主人。

在分享這有趣故事後，旋即引起網民關注。影片有467萬瀏覽人次，24萬人讚好，更獲2.4萬個回應與3.9萬次的分享。憑着網絡的力量，狗狗的主人很快便找到了。原來這狗狗叫Thor，牠果然將與雷神有着大無畏喜歡冒險的精神！

（fb@Pai do Ninão）

人狗重逢的一刻。（fb@Pai do Ninão）

據悉Thor是離家出走，去到8公里外才遇到Rodrigo。Thor的主人Dayane和Maicon十分高興可與狗狗團聚，並感謝Rodrigo幫忙找回狗狗。

【狗狗實在很可愛，遇到狗狗需要協助，應盡力伸出援手。點擊圖片放大，看這對兄妹狗狗被收養後，感情有多好】