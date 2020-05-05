【狗抱腳】金毛尋回犬見人即情深擁抱　暖心行為背後有感人故事

金毛尋回犬這麼可愛，就算只是看到牠的笑臉，也會令人心情好轉。但如果你在美國街頭碰到金毛Loubie，牠絕對會給你驚喜，因為牠喜歡主動親近人，甚至乎會突然給你一個愛的抱抱。

這金毛熱情非常，就算是陌生人牠也會上前給予擁抱。（ig@louboutinanyc）

這隻生活在美國紐約曼克頓的金毛尋回犬叫Loubie，他的主人每次帶牠上，這狗狗都會很忙碌。因為牠除了要散步外，還不忘要與路人來一個情深擁抱。有時候主人也會感到困擾，怕打擾到陌生人。但如果你被這麼可愛的狗狗抱着，相信你也不介意給牠幾分鐘吧？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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住在曼哈頓切爾西（Chelsea）的Cesar已經養了Loubie差不多8年了，每次帶牠外出散步時，牠總是會突然自己抬起前腿，開始向街頭路人投懷送抱，「我從沒有訓練過牠，牠這個愛的抱抱行為，只是偶然發生。」

擁抱背後有原因

Loubie這個擁抱行為，Cesar指可能是當年他在失戀時，Loubie在身邊作出安慰，並擁抱着他。當時Cesar很是感激狗狗及時作出了安慰。可能就因為這樣，Loubie認為這動作可令人振奮起來，於是逢人便抱，希望把快樂帶給路人。

現時Loubie的IG已有超過19萬粉絲追，不少人更是慕名而來，在曼哈頓街頭等帶狗狗前來，希望能獲得一個情深擁抱。

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