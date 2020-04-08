【新冠肺炎】全國哀悼日這天　金毛犬超懂人性　聽哀悼聲哭了

新冠肺炎肆虐，造成全球逾7萬人死亡，各個國家無一不是被陰霾籠罩，市民心情沉重。剛過去的清明節（4日）被中國國務院定為「全國哀悼日」，悼念於疫情中喪命的市民。就在當天，湖北一頭金毛尋回犬在聽到哀悼的訊號時，竟做出了相應的呼喊，令眾多網民大受感動。

中國國務院早前宣佈，將今年清明節（4月4日）定為「全國哀悼日」，悼念因新冠肺炎而離世的患者。當日不但國內外的中國大使館均下半旗致哀、禁止一切娛樂活動，而各類交通工具及防空警報亦會在早上10時鳴響，提醒全國人民默哀3分鐘。也許是感應到四周哀傷的氛圍，湖北荊門市一頭兩歲的金毛尋回犬亦以哀嚎方式參與悼念。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

北京新華門下半旗致哀。（中新社）

▼▼▼▼▼點擊放大看金毛尋回犬參加哀悼情況▼▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

據飼主小娟所指，當時他們正在家看電視，10時正後窗外就響起了鳴笛，金毛犬隨即搖搖頭，並走到窗邊哀怨地嚎叫。小娟見狀便打開了窗戶，然後金毛犬叫得越發大聲，她形容在愛犬眼中看到了點點淚光。小娟表示不肯定愛犬嚎叫的原因，因多年來從未見過牠這樣做。她認為金毛犬的反應是在哀悼，表示被狗狗的行為所感動：「牠太通人性了！」

片段被分享至網上後，感動了大批網民，共吸引逾50萬人讚好，不少人也紛紛留言大讚狗狗，「我覺得牠能聽懂警報的哀悼含義」、「人悲傷的時候，狗都能看出來」、「大暖男金毛」、「狗狗是能感受到情緒的」、「動物更懂得生命的意義」、「差點流淚了，我們更要善待牠們」。

▼▼▼動物和人之間的羈絆難以言喻，點擊放大看「阿笨與阿占」契爺說過的一句超感動說話▼▼▼