【領養狗】心疼浪浪沒人愛　暖男「走上街」做一個超感人行為

無論是人或動物，都同樣希望被愛被關懷。在泰國，便有一位暖男為了讓浪浪感到有人愛牠們，主動上前給狗狗一個愛的擁抱。當網民看到影片後都被感動了，大讚這是值得推崇的行為，並表示願意以領養代替購買狗狗。

泰國暖男拍片為浪浪取爭權益。（MGRONLINE）

浪浪生活無依，牠們沒有得到人類的愛。泰國男子便與非牟利組織合作，發起「給浪浪一個擁抱」的活動。他主動靠前擁抱浪浪，讓這些沒有家的狗狗，能感受到人間的溫暖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看泰國暖男如何將愛意傳達給浪浪】

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事件發生在2017年的11月，當時泰國男子Sorasart Wisetsin聯同非牟利組「I am GREEN HEART byINSEE」發起了「給浪浪一個擁抱」的活動，藉此為浪浪募集更多資源和食物，同時更希望幫牠們建造一個家！

影片發布至今已有超過460萬人次觀看，更有25萬人讚好，1.5萬個回應，以及13萬次分享，可見影片大受歡迎。

影片中，Wisetsin是先讓浪浪知道自己的存在，然後才慢慢靠近牠們。有些浪浪會感到害怕、抗拒，或許是不習慣被愛，但在不斷嘗試下，浪浪終於感到這份善意，讓Wisetsin可以緊緊擁抱牠們。

有些浪浪甚至開始撒嬌，鑽到他的懷裏，親吻着Wisetsin。這些珍貴的畫面，不禁讓許多網民看得雙眼落淚，沒想過簡單的動作，已可以令看起來寂寞的浪浪變得開心起來

一個關懷的動件，已能讓狗狗感到人間有情。（fb@Gluta Story）

擁抱背後有更深意義

雖然，或許一個擁抱並不會帶來什麼巨大的改變。但Wisetsin希望讓更多人關注流浪狗的問題，牠們渴望被愛，希望有個永遠的家。他亦希望藉此宣揚，以領養代替購買，讓這些浪浪有一個永遠的家。

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