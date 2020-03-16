【新冠肺炎】殺流浪狗獲賞人民幣　東莞防疫新政策被轟不文明

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，大家仍然很擔心隨時會被感染。近日內地有多個省市，以及屋苑推出一些針對流浪狗與寵物狗的措施，引起民眾熱議。因為東莞有小區貼出告示鼓勵捕殺流浪狗有獎，而廣州則有屋苑規定只能晚上遛狗。

狗主擔心有人為了賺錢，會隨意殺害街上的狗隻。（看看新聞）

在新冠肺炎疫情影響下，內地不少省市屋苑，都推出了嚴厲措施，以防疫情擴散。在東莞有社區貼出告示鼓勵捕殺流浪狗，每捕殺1隻，經治安隊核實後便會獎勵200元人民幣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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東莞鼓勵捕殺浪浪

這種鼓勵捕殺流浪狗行為，事件引起民眾熱議，並指行為不文明、野蠻，會令小孩不再喜歡動物。甚至有居民表示，早前他家雪橇走失了，現在推出殺狗有錢，擔心有人會把走失犬隻也當成流浪狗去處理。

縱然社區負責人事後表示，有關告示內容有不妥當地方，會撤回修改，但強調初衷是希望規範養狗，不是不許居民文明養狗。

廣州限遛狗時段

另外，廣州小區也出現限制遛狗時間措施。養狗的住戶必須在晚上10時至翌晨6時，才允許帶狗外出散步。為收阻嚇作用，小區大門更放了一個大狗籠，並貼上告示，指如果違規遛狗，狗隻將被抓進狗籠。更有居民表示，即使晚上遛狗，也會有物業管理人員拿着狗網一直尾隨，做法令人不安。

但小區負責人表示，最主要原因是長期收到投訴，有居民不文明遛狗，因此才籍着疫情期間整頓，更指這種做法將持續下去，並不只是暫時舉措。

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