【新冠肺炎】桂林東莞野味市場重開　屠貓狗超惡劣環境曝光

港大微生物學系教授袁國勇曾指出，進食野味為新冠肺炎爆發源頭。疫情肆虐至今已逾3個月，內地聲稱疫情有所舒緩；與此同時，桂林及東莞的野味市場竟已重開，無良商家繼續售賣貓狗等野味，市場衛生狀況更是不堪入目。

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球仍處於緊張氣氛之中，惟首先爆發疫情的武漢已於上周（8日）解封，內地各省市亦相繼復工。除了放任人口流動外，有外媒記者更發現桂林的野味市場已於早前重開，熱鬧情況堪比疫情爆發之前。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

桂林野味市場自3月尾起已重新開放，衛生狀況更惡劣依然。（Daily Mail）

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桂林東莞野味市場重開

據外媒報道，桂林野味市場自3月尾起已重新開放，衛生狀況惡劣依然。市場內不但隨處可見大量貓狗被困生鏽鐵籠中，一臉恐慌，商家更隨地宰殺鴨兔，血液皮毛滿地，而到訪遊人則絡繹不絕，估計有逾千人聚集。

至於在東莞的另一個肉食市場，有商家甚至擺出廣告，繼續出售蝙蝠及蠍子等動物，聲稱可作醫療用途，似乎已將蝙蝠與肺炎爆發的密切關係拋諸腦後。該名駐中國外媒記者形容內地人似乎不再擔心疫情爆發：「大家似乎覺得現時這（新冠肺炎）只是外國問題。這些野味市場已回復到疫情爆發前的運作模式，唯一分別就是保安會阻止任何人拍攝。」

人大通過全面禁食野味

2月24日，全國人大常委會已通過《全面禁止食用野生動物條例》，禁止非法野生動物交易，表示希望可「革除濫食野生動物陋習」，當中深圳及廣東將是首批於5月起全面禁野味的地區，違者可處高達野味價值30倍的罰款。

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