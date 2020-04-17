小貓天生畸型腳　義工悉心照顧　靠一招有望將牠治好

每隻毛孩都值得被愛，縱然牠們身體有缺陷，也不應被忽略。 在美國有隻小貓，因身體有缺陷而被人遺棄，幸好得到動保組織及時救起。牠雖然沒有尾巴，雙腿也有扭曲情況，但萌萌的熊耳卻是相當可愛。現時牠已在義工照顧下健康成長，透過物理治療有望令雙腿痊癒。

明明是可愛小貓B，為何會被遺棄。（ig@chocolatebearcat）

這隻可愛的小貓B，天生前肢便扭曲，沒法順利走路，因此被人遺棄在路上。幸好在義工悉心照顧下，牠已慢慢康復，更有望可痊癒。現在牠已有自己的IG，不時發放萌相俘虜網民的心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看Quill的可愛萌樣，熊耳仔實在太可愛了】

+ 9 + 8 + 7

4月初時，美國洛杉磯的行人路上，有路人遇到一隻被遺棄的小貓B，於是便帶到當地動物救緩組織Friends for Life Rescue Network裏。當時獸醫已發覺貓B前肢有異常，於是便替牠作詳細的身體檢查。

動物組織發言人Jacqueline DeAmor表示，這貓B在出生時便有問題，韌帶和肌腱都收縮了，導致雙腿扭曲，但X光顯示牠骨骼健全，因此只要適當治療，便有機會痊癒。

關愛與治療

現時這貓B由義工Mel Lamprey和她丈夫Zane共同照顧中，更替貓B取名為Quill。為了令小貓康復，需每天為Quill進行物理治療，以及經常帶到獸醫處檢查身體。

儘管Quill身型嬌小，但生命力橫強，面對治療毫不畏縮。在治療Quill雙腿時，需要替牠進行按摩與拉伸運動，以放鬆肌腱和韌帶。由於牠還是小貓，身體還在成長階段，因此這些物理治療會很有效用。

在大哥哥Chester照顧下，Quill很快便適應了新環境。（ig@chocolatebearcat）

Quill還透過熱敷，用夾板壓着雙腿等治療方法，來改善骨骼的成長。幸好這些考驗對牠來說，似乎都不是什麼問題，牠輕鬆自如地面對，沒有露出痛苦的樣子。

據Mel表示，Quill最喜歡睡在他們夫婦的脖子上，完全當是大床般。每次吃完東西後，嬌小的Quill就會爬到Mel身上，然後撒嬌討摸，更毫無顧慮地睡在Mel懷裏。除了人類朋友外，Quill還和家中的大貓咪Chester成為了好朋友呢！想了解更多Quill的近況，記得去追蹤牠的IG啊！

日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼