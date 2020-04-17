張敬軒租住3700呎二級歷史建築　哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。 軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

張敬軒去年在TVB節目《軒仔與他的產地》分享了大宅內的佈置。（TVB）

張敬軒在去年於TVB電視節目《軒仔與他的產地》及其YouTube頻道均帶觀眾「參觀」了他的位於薄扶林玫瑰邨的大宅！據軒仔分享，這間大宅屬於香港大學轄下的文物，由他遇見這間大宅，到正式租下來居住，前後經歷了5年時間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

軒仔對文物、古董情有獨鍾，其大宅的家俱均古色古香，猶如電影片場般美輪美奐！整間大宅都帶著濃烈的復古風格，看著軒仔逐一介紹屋企的佈置，時間亦彷如倒流至上個世紀，難怪他能寫出首首好歌。

軒仔愛犬「妹妹」（Instagram圖片：hinscheung）

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張敬軒的貓咪Leslie，躺在古董梳化上，看起來非常梳乎！（Instagram圖片：hinscheung）

軒仔是愛寵之人，家裏目前養了哥基犬「妹妹」和緬因貓「Leslie」，他介紹大宅之餘，亦為大家介紹牠們。據網上資料，這棟薄扶林玫瑰邨的大宅佔地3,731呎，有一個超大的花園，妹妹可以在花園裏自由散步，活動空間和環境絕對比XXL級的狗公園還要好！

至於貓咪Leslie雖然不便外出散步，不過牠獨佔寬敞的大廳，在古色古香的窗邊看風景，也過著10級寫意的貓生！

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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