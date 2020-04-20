【狗行為】假牙離奇失蹤　見約瑟爹利心虛笑　媽媽秒崩潰

新冠肺炎COVID-19疫情下，大家的日常生活都受影響，神經也變得很繃緊。可能因為如此，一隻約瑟爹利偷去了主人的東西並戴在口裏的照片，便在一夜間激發起網民爭相轉載，並逗得烘堂大笑。縱然疫情未過，也要在適當時候鬆一鬆，看看狗狗逗笑的行為。

這次的百厭主角，約瑟爹利Thomas。（ig@toothythomas）

居住在美國密歇根州的Ben Campbell，日前在網上發放了一些狗狗照片，便突然引來許多人的關注。這全因為當時狗狗口裏，戴上了一副特大號的假牙！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Thomas的逗趣行為，牠也太百厭了！】

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新冠肺炎COVID-19疫情影響下，許多人都需留在家中，減少與其他人接觸。因此Ben便網購了一副特大號的假牙來逗自己開心，沒想到打開假牙，並放到桌上不久，約瑟爹利Thomas便把它叼走了。

我沒想過情況會變成這樣 ，起初我沒有特別留意，只知Thomas好像有點不對勁，牠總是躲着我。每次牠這樣，便一定是作出了一些搗蛋的事。我一邊追着牠一邊觀察，終於發現牠嘴裏咬着我剛拿到手的假牙！我實在沒法相信自己的眼睛，牠把假牙放到自己口裏了！ Ben Campbell

雖然這只是一則生活瑣碎事，但網民們都被逗得開懷大笑了。畢竟疫情持續了好幾個月，大家都藉着這有趣相片，暫時將緊張的神經放鬆下來。亦由於得到網民關注，Ben更替Thomas開設了IG，希望繼續將狗狗生活趣事分享。

【事實上，不知為何狗狗好像特別喜歡玩假牙，點擊圖片看另外兩隻狗狗叼走假牙的情況】

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