【貓貓冷知識】了解這５個原因　便知道貓貓為何要亂尿尿

外表呆萌可愛的喵星人，總會出現些令人感到不解的行為，不少飼主便時常因為棉被、衣物、皮包等心愛的物品被胡亂尿尿而氣的牙癢癢的。除了發情及疾病，到底還有哪些原因會導致貓咪隨意排泄呢？ 文：凱小姐／滔客

按圖了解貓咪胡亂尿尿的五大常見原因↓↓↓

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許多貓咪不喜歡有門的屋蓋式貓砂盆，因為會在進出時被門打到。（IG@66xoox66）

1. 生活環境改變導致的壓力

貓咪是非常敏感的動物，生活環境的微小變化都能立即感受到。若是近期有搬家、移動大型傢俱、陌生人或陌生動物的到來，都有可能是造成貓咪不在貓砂盆排泄的原因。這個時候，飼主最好保持平常心給牠點時間適應，盡量不要再有其他的刺激，相信會有所改善。

2. 貓砂盆的位置

亞洲人由於居住的空間相對狹小，很容易將貓砂盆放置於車水馬龍的走道旁、或是食物旁、甚至是過於密閉的角落。但是貓咪跟人一樣，不喜歡廁所的位置過於開放，卻保有原始狩獵的天性，喜歡在如廁時可以環顧四周，觀察周圍的風吹草動。試著彎下身來，用貓咪的眼睛看世界，理想的貓砂盆位置應該是要安全、安靜、視野遼闊，並且遠離食物。飼主如果可以將貓砂盆調整到對貓咪來說相對舒適的位置，便可減少因為位置不舒服而導致亂排泄的情況發生。

3. 貓砂盆的款式

一般來說，貓砂盆至少應該是貓咪身長的1.5倍，這樣貓咪在如廁時才有足夠的空間。市面上貓砂盆的款式大致可分為開放式與屋蓋式，開放式的好處是空氣流通、視野良好、進出容易，但是貓咪較容易於出入時帶出滿地的貓砂；屋蓋式的好處是擁有獨立的空間，但是容易在密閉的空間內充滿粉塵與髒空氣。另外，許多貓咪不喜歡有門的屋蓋式貓砂盆，因為會在進出時被門打到。飼主可以仔細觀察自家的貓咪，選擇較為合適的貓砂盆，減少因為貓咪不喜歡而胡亂排泄。

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4. 不喜歡現在的貓砂

貓砂常見的材質有礦砂、木屑砂、水晶砂、豆腐砂、紙砂等，形狀、大小以及味道也不盡相同。有些貓咪偏好顆粒細小的貓砂，如廁時挖掘容易；有些貓咪則偏好顆粒粗大的貓砂，挖掘時手感良好。每一種貓砂就算沒有香味，也都有其原始的味道。飼主可以在發現貓咪拒絕如廁於貓砂盆時，試著換看不同的貓砂，觀察貓咪的使用狀況，藉此找到較為合適的貓砂。

5. 貓砂盆過於骯髒

貓咪是相當愛乾淨的動物，平時會自己舔毛做清潔，如廁後會用貓砂掩埋排泄物，並且會將屁股舔拭乾淨。跟人類一樣，要是廁所過於骯髒，便會影響使用狀況，貓咪甚至會隨意在較為隱秘的地方排泄。飼主應維持貓砂盆的清潔，至少一天清潔兩次；如果無法，便增加貓砂盆的數量。

身為忠實貓奴及飼主的人們，即便無法預知或立即改善貓咪隨意排泄的狀況，或許能在排除發情及疾病的原因後，依序在可處理的範圍內，一項項做改善，還給貓咪及貓奴一個乾淨的空間。

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