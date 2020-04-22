【新冠肺炎】貓狗也要保持社交距離　25張圖顯示牠們有多認真

新冠肺炎COVID-19疫情持續爆發，多國政府呼籲民眾應盡量留在家中，在外出購物時也要保持社交距離，以降低社交感染的機會。除了人類要保持距離外，沒想到動物們也有這個想法，牠們都自律地保持距離，甚至執行起來比人類還要認真呢！

保持一定距離，共同抗疫。（lotsoflovelindy）

隨着新冠肺炎COVID-19肆虐，在進行居家防疫的同事，外出購買日用品時，也應與其他人保持一定的社交距離。沒想到動物界似乎也懂防疫，聚集時一直保持距離，牠們的行為很值得大家學習！一起共同抗疫，加油！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這些有趣圖片，看看動物們如何保持社交距離】

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WHO（世界衛生組織）建議人與人之間的安全距離為2米左右，以減低新冠肺炎COVID-19傳播機會。但或許不是人人都能想像出2米距離有多少，於是英國的WWF，便公布了一系列的動物圖，以方便說明2米有多長。

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不過，有網民表示，WWF這樣描述，似乎令他們更困惑了。畢竟WWF所提出的動物，都不是經常會接觸到的，國王企鵝、大海龜、北極熊距離，真的更令人難以想像。看了這些圖片，是對「社交距離」更有概念？還是愈看愈混亂呢？

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