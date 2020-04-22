【新冠肺炎】蘇格蘭緝毒犬因疫情修練新技能　秒找出「重要物資」

近月全世界相繼飽受新冠肺炎折磨，民眾面對疫症的焦慮不安轉化為「盲搶潮」，盲目大批購買防疫及日常物資，如廁紙、乾糧、口罩等。蘇格蘭警方早前訓練緝毒犬掌握一項新技能，以便牠們搜索一項珍貴物資，找出盲搶物資的市民。

由於新冠肺炎病毒來襲，造成市面上出現各種搶購潮，包括口罩、消毒液、廁紙、白米等等，為大眾生活帶來不少困擾。為了提醒民眾切勿盲目囤貨，蘇格蘭警方教警犬們學會了一招新技能，好讓牠們能找出囤貨的市民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於新冠肺炎病毒來襲，造成市面上出現各種搶購潮，廁紙亦是對象之一。（陳諾希攝）

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上月底，蘇格蘭警犬隊於Twitter上載了一段影片，分享了緝毒犬「Mac」因應肺炎疫情而學會的新技能。該則Twitter帖文寫道：「面對盲目的恐慌性搶購，我們找來了緝毒犬Mac為大家找出珍貴物資。請顧及他人，只購買實際需要的物品及份量。」

影片中的Mac起初在房間內四處探索，然後很快就將目標鎖定為一列儲物櫃。最後，牠在底層的一個儲物櫃外使勁嗅聞，隨即坐下；訓練員打開相應櫃門，果真發現一卷廁紙。Mac靈敏的反應獲網民大讚聰明又可愛，部分網民開玩笑道「如果換作是我的狗狗，牠應該會走到另一個櫃子找尋零食，或是將所有廁紙咬碎。」

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