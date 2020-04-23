【浪貓】隔牆聽到喵喵求救聲　爸挖洞發現驚天秘密：一個一個出來

偉大的母親，總希望子裏有個溫暖幸福的家。在日本，有網民近日分享了他一個奇遇。他留意到牆壁中有貓咪叫聲傳來，可能是有浪貓被困。於是他挖開牆壁，並成功救出了一隻貓B。但故事還未完結，因為接下來更有令他意想不到的事情要發生。

媽媽去了哪裏？（twitter@Takayoshi6211）

日本網民近日在家中牆壁附近，隱約聽到小貓的叫聲，他猜想可能是閣樓有浪貓，不小心掉了下來，於是在牆壁上挖了個小洞，並把一隻小白貓救出。但故事還未完結，因為隨後幾天，一隻流浪母貓竟把牠的子女逐一推到牆洞，像是希望網民收養牠們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這個母貓送別子女，希望有人收養的故事】

當網民救起第一隻小白貓時，他已決定要收養牠，並在Twitter上分享了他的奇遇。大家看到小白貓都很高興，更替貓咪取名為牛奶。

浪貓求包養

但事隔幾天，令人意外的事發生，壁身又傳出怪聲，接着一隻流浪母貓，把自己的子女，逐一推到洞口。小貓們發出淒楚的叫聲，令人心痛，但母貓卻像是要小貓們得到幸福，決心將孩子交托給網民。

不一會兒，5隻小貓咪出現在網民家中。網民表示受寵若驚，但同時表示恐怕自己無福消受。他發文表示「真的不能再養了，真的沒辦法」。加上網民發現母貓不親人，不許靠近。

最終，他只有將新來的小貓放到籠子裏，然後送回閣樓，讓牠們回到媽媽懷裏，只留下最初進入屋的牛奶。雖然其他流浪小貓未能被收養，但母貓為了孩子們的幸福，真的付出了許多努力，希望牠們盡快找到一個溫暖的家。

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