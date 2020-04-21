【貓投胎】虎斑貓逝世5年　兒子行為激似貓　媽好奇問換驚喜答案

大家相信輪迴嗎？當心愛的寵物離開人世，不少主人都希望牠能以另一種方式回來。 台灣貓主黃小姐在5年前養了一隻虎斑貓「嘿啾」，可惜牠不到一歲就急病離開。當時，她跟貓咪約定好，要牠再回來當她的孩子。事隔5年，她已經成為一位媽媽。有次，她忽發奇想，跟問兒子：「你是嘿啾嗎？」下秒竟聽到超驚喜答案！

黃小姐在大學時期養了一隻虎斑貓「嘿啾」，同時是她第一隻養的貓咪，所以她非常寵愛嘿啾。可惜，嘿啾不到一歲便因重病離開，當時黃小姐抱著嘿啾在獸醫診所內崩潰痛哭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「嘿啾啊，來當我們的孩子好不好？一定要記得來找我們，再讓我們好好的照顧你」嘿啾火化結束後，黃小姐把牠的骨灰埋在阿嬤家的花圃裏，並跟牠約好再續「母子情。事隔五年，黃小姐已經結婚生子，成為一位媽媽。

「你是嘿啾嗎？」有天，她看著2歲的兒子，不禁開口問他。沒想到，他竟然秒速回應道：「你（我）是嘿啾。」孩子還不懂得分辦「你」、「我」，不過從他肯定的語氣，黃小姐推斷他的意思是：「我是嘿啾。」當時她非常激動，開始懷疑孩子就是嘿啾的轉生。

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為孩子騰出肩膀的位置

直至前陣子，黃小姐陪兒子玩耍時，兒子爬到她背上趴著，她突然想起嘿啾以前也很喜歡趴在她的背上。及後，她試著打開電腦封存以久，那個屬於嘿啾的資料夾，看著一張張嘿啾趴在她肩膀上的照片，確信牠真的回來了！

她從前總是騰空肩膀的位置給嘿啾，現在這個位置換上她的孩子，她的肩膀不單承擔著他的體重，還承擔著他的將來，她接受《香港01》訪問時指出：「他的行為讓我確信嘿啾回來了，內心也得到安慰。」

「我希望能讓失去寵物、期盼再續緣分的人，也能得到安慰。」她把嘿啾的故事分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，隨後獲得千名網民點讚，部份網民認為孩子是學她說話，也有網民認為：「自己感覺是就足夠了，最起碼可以讓自己感到安慰」、「滿滿的感動」、「約定好永遠叫妳媽媽！」

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柴犬Hikari因肝腫瘤急病離開，狗主花了半年才能平復心情，帶了柴犬Hi.ju回家。機緣巧合下，狗主竟然發現Hikari和Hi.ju有著微妙的連結，更在Hi.ju身上發現不可思議的印記，就像Hikari要回來跟他兌現「我們要再次相遇」的約定⋯⋯

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