【領養貓】向人類求助新策略　流浪貓媽媽表面撒嬌　內藏驚天秘密

每隻流浪貓其實都很想有一個家，牠們會千方百計，找一個合適的家庭。近日在社交平台Reddit上，便有網民分享了一則有趣的浪貓求包養故事。這貓咪天天來到網民家門外討吃求摸，一星期後更送上大禮物，令網民大呼不可思議！

浪貓就這樣躺在大門附近，一直在撒嬌般。（reddit@callmecourtnay）

這個來自社交平台Reddit的浪貓求包養故事，令人留下了深刻的印象。因為這浪貓不只是希望自己有人照顧，更希望子女們也有安居之所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Reddit用戶@callmecourtnay發文表示，她與男友剛搬到新家時，便發現有隻虎斑貓經常在大門外徘徊。牠看起來瘦弱又沒精神，實在惹人憐憫。

於是網民便主動拿東西餵牠，希望能幫助到牠。就這樣，這貓咪便每天出現在家門外，討吃求摸顯得相當親人。一星期過去了，經過每天的互動，與貓咪建立起感情，而牠也恢復了精神。

買一送一

沒想到另一天清早，當網民再次開門迎接貓咪時，牠竟帶同一隻幼小的貓B一同前來。這時網民才得知，牠有小寶寶！

這麼聰明的媽媽，知道用撒嬌賣萌，才能討好未來主人。（reddit）

最終，網民收養了這兩隻浪貓，並替牠們取名為Queso與Beans，希望牠們在家裏幸福愉快地度日，不用再受風吹雨打無家可歸之苦。

除了Reddit外，在TikTok也相當受關注，看來求包養現在要有更多技巧才能成功。（網上截圖）

網民看到這故事後，紛紛議論着貓媽媽真聰明，竟然懂得這樣主動上門求包養。「這是買一送一的概念嗎？」、「真是推銷高手」、「機心很重的貓咪」、「這麼可愛我全都要」、「自己幸福自己找！」

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