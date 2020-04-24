3歲弟弟見亡貓喊出名字　台灣藝人魏如萱淚崩：謝謝你來看我們

許多人說小孩子能看到成年人沒法看見的東西，雖然不知是否事實，但童言童語總令人勾起無盡聯想。就像台灣藝人魏如萱早前在IG上分享，她表示3歲兒子像叫出了貓咪的名字，令她當場欲哭。

愛貓已離開差不多兩年，但仍沒法放下，不敢再養貓咪。（ig@魏如萱）

台灣藝人魏如萱早前在廣播節目中，分享了家中3歲兒子疑見到亡貓身影的故事。她指兒子突然望着亡貓生前常趴着的位置，並多次打招呼，而且更喊出「姐姐」二字。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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早前（4月21日），魏如萱也在IG裏也表示，才不到3歲的兒子路易，在貓咪gaga生前常趴的位置，連續熱情地Hi了很多次，還叫了幾次姐姐，這令她大感意外。

雖然兒子和愛貓相處的時間不多，因為兒子在2018年出生，而貓咪是2018年年底離開，兒子不太可能記得貓咪的樣子。但兒子已懂分辨什麼是貓咪，當拿出從前gaga的相片時，兒子不是說「貓」，而是叫「姐姐」，並努力發出ga音。

魏如萱相信，貓咪是回來探望大家。（ig@魏如萱）

雖然魏如萱沒看到亡貓的影蹤，但她深信貓咪是回來看她們。「我有感覺是飛進來的，我和路易一起感覺到，但我看不到。」

gaga，謝謝你來看我們，雖然我看不到你，但是我很想很想你，不知道我們還會再相遇嗎？​ 現在的日子和以前好不一樣了，但我愛你永遠都不會改變。 魏如萱

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