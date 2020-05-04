英國短毛貓與弟弟朝夕相對愈來愈似樣　就連這行為都一樣

正所謂「物似主人形」，大家有發現家中的寵物，偶爾會跟自己有著相似的行為、舉動嗎？ 有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！

小肥（左）與姐姐「細粒」（右）從以前開始已經非常似樣。（facebook專頁：小肥子星球 Littlefatplanet）

擁有兩名孩子的小肥媽日前（4月29日）在facebook發文指：「已證實：聽說相處久了，兩人會變得越來越像，踏入第五個年頭，現在連行為都一致。」並附上英短和孩子的照片，結果吸引不少網民按讚表示認同。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小肥媽接受《香港01》訪問指，貓姐名叫「細粒」目前6歲；孩子名叫「小肥」目前5歲，細粒從小肥出生後，就一直陪伴著他，「細粒好好奇，成日望BB床，鐘意瞓係BB床下面。小肥BB太細見到冇反應，大個啲就鍾意用手摸細粒啲毛。」

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1人1貓長相、行為十足餅印

「一開始只係樣貌、眼神相似。」小肥跟細粒日夜作伴，樣子開始變得越來越相似，後來連行為舉止也變得一模一樣，小肥媽指出：「大啲啲就兩個都隨地瞓，天氣涼仲會搭着一齊取暖，小肥又鍾意扮貓，一人一邊伏喺梳化扶手伏到。」

雖然有不少家長都擔心貓狗跟孩子相處，會影響孩子的健康，不過小肥媽就認為，孩子跟寵物相處百利而無一害，「貓貓可以增加小肥嘅同理心，令佢學識包容，變成更識得照顧人嘅小暖男。屋企有貓毛需要打掃，反而增加小肥對家居清潔嘅意識。」小肥媽補充，貓咪會增加小朋友身體抵抗力、減低鼻敏感的機會，「小朋友有機會早啲接觸到貓貓身上嘅黴菌，日後亦都有免疫力。」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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