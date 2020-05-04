舞蹈老師做Plank　貓貓搗亂下秒做驚人舉動　網民：OMG！好得意

自從新冠肺炎在全球爆發後，大家空餘時間都會選擇留在家裏抗疫。 有舞蹈老師在社交群組發布了一段影片，內容是他在家裏做平板支撐運動，沒想到貓咪路過看見這情況，馬上走過來做出驚人舉動！網民看完影片後，不禁驚呼：「好得意！」

舞蹈學校老師阿Jac做平板支撐時，被愛貓「蔡小吉」盯上，最後下場會怎樣呢？（受訪者提供）

受新冠肺炎疫情影響，不少興趣班學校都跟隨學校停課。舞蹈學校老闆兼老師的阿Jac，為了鼓勵學生留家抗疫仍持續做運動，決定一連九日拍片做平板支撐，他接受《香港01》訪問指：「我每日都會加五秒，希望可以每日都刷新記錄。」豈料昨天卻發生了一樁小意外！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿Jac家裏目前養了3隻貓，分別是：蔡四、蔡小零、蔡小吉，當中蔡小吉就最親近他，「我喺佢一個月大嘅時候，就領養咗佢。我每日企喺度照鏡時，佢都會跳上我膊頭，每晚都會伏喺我膊頭或臉旁邊瞓覺。」沒想到，蔡小吉昨天看到阿Jac做平板支撐時，竟然會爬進他的衣服裏。「其實每次做平板支撐嘅時候，小吉都會喺我附近，但係捐入去我件衫度就係第一次。」

▾▾▾點撃圖片放大：看小吉和2隻萌貓的照片▾▾▾

+ 10 + 9 + 8

▾▾▾點撃影片放大：看小吉如何打擾阿Jac▾▾▾

「當時我做咗30秒佢開始行入嚟，做多10秒就笑到放棄咗。其實好窩心嘅，貓貓都係天性見窿就捐。下次佢再咁樣做我會試下忍耐啲。」阿Jac指蔡小吉平日是位「反斗星」，即使不打擾他，也會玩其他東西，而牠最喜歡的就是跳高，再抓住窗簾爬，結果：「窗簾就爛晒囉。」

阿Jac把影片分享到「天下貓貓一樣貓群組」，短短半天已經有5千多網民點讚，超過500個留言，大部份網民都讚貓咪可愛：「羨慕死人啦」、「佢仲識伸返個頭出嚟，呢下搞笑」、「下次攝衫」、「擺明係喵PT，仲嫌三嫌四」、「火車捐山窿」「咁sweet，你都冇乜理由可以嬲啦」、「我睇咗5次！好可愛」、「我仲以為佢走入去疴」有眼利的網民就發現阿Jac身後除了有小吉之外，還有隻處變不驚的白貓：「後面有隻白色目擊證貓」。

▾▾▾同場加映：暖心寵物故事▾▾▾

爸媽眼中的孩子永遠沒有胖，只有可愛！英國短毛貓Toffee年僅8個月，體重已經達11磅(5kg)！更被路人誤會是兩歲大的成貓。正當媽考慮幫牠減肥時，爸竟然盲撐兒子：「牠只是皮鬆！」

▾▾▾點撃圖片放大：看Coffee如何從帥哥變大叔▾▾▾

+ 28 + 27 + 26

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

▾▾▾點撃圖片放大：看Mya超萌照片▾▾▾