貓界癡漢趁弟弟睡覺　出「咸豬手」偷摸　網民：鹹濕伯父

貓咪是癡漢貓？還專門偷摸寶寶？ 有媽媽在社交平台分享了一段影片，片中的貓咪跟寶寶超治癒！全因貓咪時不時會伸出一隻「咸豬手」，偷摸寶寶的手背，明目張膽地揩油！不少網民都被牠的癡漢行為吸引著，還大讚牠可愛！

貓咪奶姬竟然趁孩子熟睡瘋狂「揩油」！（facebook專頁：喵喵小奶姬）

癡漢貓出沒注意！有位媽媽前天（5月4日）分享了一段橘貓「奶姬」和寶寶「軒軒」的影片，影片發布不久，已經有不少網民們點讚分享，全因奶姬的猥瑣行為！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

軒軒媽接受《香港01》訪問指出，從軒軒三、四個月開始，姐姐奶姬便跟他一起生活，「牠最初會遠遠地觀察寶寶，然後用很緩慢的步伐靠近，聞一聞、看一看。」後來奶姬還成為了軒軒的保母，「不管是陪玩、陪睡、按摩、哄睡，奶姬都沒有脾氣，有時候軒軒還會把奶姬當枕頭靠著或是抱著。」不過這位稱職保母有一個小僻好，就是超喜歡用手偷摸軒軒。

奶姬：「人家才不是癡漢～」（facebook專頁：喵喵小奶姬）

▾▾▾點撃圖片放大：看癡漢貓「奶姬」的猥瑣行為▾▾▾

+ 19 + 18 + 17

▾▾▾點撃影片放大：看癡漢貓「奶姬」的猥瑣行為▾▾▾

貓咪向BB伸出「咸豬手」

每次跟軒軒一起睡覺時，奶姬都會偷偷伸出牠的「咸豬手」，小心翼翼地偷摸軒軒，看起來就像位癡漢！究竟奶姬何時開始這樣做？媽指出，在軒軒快6個月大時，她第一次拍到奶姬幫軒軒拍背的情況！及後媽媽時常發現奶姬會偷摸軒軒，「奶姬蠻常幫寶寶按摩，有時候還會拍拍他，像哄睡一樣。」

「貓咪趁寶寶睡著，跑去靠在寶寶身上，偷摸寶寶的手手。明目張膽的揩油啊⋯⋯」媽媽把影片發布到「天下貓貓一樣貓群組」，獲多達3千網民點讚，大家都認為貓咪的行為非常可愛，留言大讚：「老實不客氣」、「嘩！佢隻手幾乎大過細路嗰隻！」、「係咪對BB施緊魔法？等佢大個做小貓奴」、「鹹濕伯父」、「人地隻貓永遠都係咁」、「我都好想被我家貓貓咁揩下」、「未來剷屎官育成，梗係要對佢好啲」

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼

+ 46 + 45 + 44

成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

▼▼▼點撃圖片放大，看Ichi、Sora及Ame的溫馨生活▼▼▼

+ 22 + 21 + 20

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

+ 15 + 14 + 13

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾