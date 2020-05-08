小朋友與比高犬互動極興奮　一個無知舉動嚇壞媽媽急喝止

狗狗雖然很喜歡與人互動，也不太介意被人摸，但身上有些位置，是不能隨意觸摸，否則隨時令狗狗反感。台灣網民近日分享了家中弟弟與狗狗互動影片，當時比高犬高興地搖着尾巴，令弟弟很感興趣，更上前一把抓着，甚至想用小刷子替狗狗疏毛。這行為令媽媽大吃一驚，急急上前制止，並告誡小兒，狗狗尾巴不能亂碰。

這隻可愛的比高犬叫阿寶，一直伴在弟弟身旁共同成長，彼此有深厚感情。不過，弟弟天真無知，不知道狗狗尾巴不能亂碰。這次他看到阿寶開心地搖着尾巴，很自然地伸手去抓，並想用刷子替狗狗疏毛。媽媽看到這一幕大為緊張，趕緊上前提醒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看比高犬與弟弟間的互動】

狗狗尾巴往往反映住着當時的心情，當興奮時尾巴總是搖擺得特別起勁。而事實上，狗狗尾巴裏有許多神經和小骨頭，是個敏感的部位。一般情況下，都不要胡亂觸碰，以免令狗狗不適。這次弟弟膽大包天，竟然握着狗狗尾巴，甚至想用小刷子疏毛，實在令在旁拍片的媽媽慌了。

影片分享時，媽媽有補充說：「這次其實只是弟弟輕輕地握着狗狗的尾巴，小朋友和狗狗互動時我們都有在旁邊留意，一旦有哪方不舒服或有狀況都會隨時阻止。」

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網民看到弟弟與比高犬可以這麼親密，都感嘆留言表示羨慕。「他們是親密好戰友」、「狗狗脾氣真好，但真的要叫小朋友別亂碰狗狗尾巴」、「兩個都很可愛呀」、「弟弟沒有用力，只是好奇什麼東西會搖得這麼快」、「是弟弟才有特權，不然早已生氣了」、「要和弟弟說，狗狗尾巴很脆弱，不要亂碰」。

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