【貓做戲】我被鯊魚咬住！影帝貓連自己都騙倒：媽我來生再報答你

有沒有發覺，家中毛孩表演慾特別的強，個個都擁有影帝級演技。這隻來自日本的貓咪Mugi，就突然影帝上身，七情上面地演出被鯊魚咬着，並作出救求的怪模樣。在旁的主人哭笑不得，只不過是新買的鯊魚床，有這麼好玩嗎？

救命呀！鯊魚咬我呀！（twitter@MUGI_Hoppy）

這隻居住在日本京都的貓咪叫做Mugi，牠和好兄弟Hopp在5個月大時，一起被貓奴けんたろう收養，從此愉快地生活。但Mugi是隻活潑好動的百厭貓咪，牠這張被鯊魚公仔咬掉下半身的相片，讓牠在網絡上爆紅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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哥哥Hopp是隻全身橙色的貓咪，而弟弟Mugi則是橙白色的。由於還都是小貓，所以貓奴不時會買些新玩具逗牠們開心。

貓咪們每次看到新玩具，都顯得相當雀躍，充滿好奇心要上前一探究竟。這次貓奴買了鯊魚造型貓窩給貓咪，沒想到Mugi一看到已蠢蠢欲試，要進去好好躺躺休息。

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貓奴除了把相片分享到twitter上，還特意替貓咪們開了IG，不時將有趣相片分享出來。網民看到Mugi浮誇演技後，大讚：「那個表情太有戲」、「貓奴夠專業，將貓咪神態捕捉得很好」、「好像真的快要被吃掉」、「大膽奴才，只拍片不救駕！」、「孩子別怕，我給你抱緊處理」、「實在太可愛」、「別人的貓特別可愛！」

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