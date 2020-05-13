西裝柴犬正經報新聞　5秒後不耐煩　所有網民秒喊：超可愛

柴犬都可以做新聞主播？ 近日網上流傳一段柴犬當日本新聞主播的影片，片中的柴犬穿上西裝，坐在攝影棚正中央，看起來準備認真地做報道，誰料下一秒讓網友不禁大喊：「超可愛！」

柴犬「犬山柴男」竟然是新聞主播？（YouTube：SEVEN BANK截圖）

受新冠肺炎疫情影響，不少人都實行在家工作。早前，美國有天氣預報節目主持人在家拍攝期間，便有貓咪鏡頭，主持人最後只好抱著牠一起做節目。近日，網上又流傳另一段柴犬當新聞主播的影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「犬山柴男」坐在攝影棚中央，身穿上一套整齊的西裝，腰板挺直，看起來準備要認真地做新聞報道，牠對著鏡頭微笑，可是不到3秒，嘴突然張開，原來牠想打呵欠，專業形象就此破功！下一個鏡頭，狗狗已經忘了自己要報新聞，直接躺在桌上睡覺？不單如此！牠還把玩具叼上桌上、腿放到桌上，甚至直接趴在桌上！到底牠是什麼回事？

▾▾▾點撃圖片放大：看柴犬主播不務正業，竟然在玩腳丫子？▾▾▾

+ 7 + 6 + 5

▾▾▾點撃影片放大：看柴犬主播如何不耐煩▾▾▾

原來這段影片是2015年日本Seven Bank的廣告，連續拍了好幾個不同的版本，雖然每個版本都稍為不同，但每個版本的「犬山柴男」都會不務正業地攤著、躺著。不過，牠這些超萌的樣子，卻吸引到全球愛狗之人的視線。

該影片當年已經紅遍全球，多個國家的媒體也有報道。沒想到，最近又被網民重新分享，成為了大熱的話題。不少網民都大讚牠可愛，尤其是牠翹腳的樣子！大家又認為牠這次報道可愛嗎？

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

+ 15 + 14 + 13

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

+ 15 + 14 + 13

台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

▾▾▾點撃圖片放大：看總裁與弟弟、妹妹相處的暖心場面▾▾▾