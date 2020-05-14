流浪貓被罐頭卡住　獲救後現「惡霸樣」　暖男一個動作令牠即變乖

假如餵養流浪貓，記緊要把罐頭帶走，要不然有機會釀成慘劇。 日前，希臘有隻饑餓的流浪貓，聞到空罐頭裏殘餘的食物香味，便把頭一把裁進去。結果，頭就卡在罐頭裏。幸好，有位暖男發現後馬上出手相助，貓咪才成功脫險。 獲救小貓瞬間變成一隻小惡霸，不停對暖男嘶叫。暖男無可奈何之下，跟牠說了一句話，小惡霸竟然秒變乖貓。

希臘男子Takis在郊區遇到流浪貓，當時牠的頭部正卡在罐頭。（facebook專頁：Takis Shelter non profit organisation）

希臘男子Takis日前在郊區遇見一隻流浪貓。當時貓咪的頭正卡在罐頭裏，他估計貓咪是因為肚子餓，所以把頭塞進罐頭裏，試圖尋找食物，結果把頭卡住。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Takis發現牠後，馬上把牠帶到車上，貓咪最初有點掙扎，不過在無可奈何之下，也乖乖被他帶走。Takis在車上小心翼翼地想拔走牠頭上的罐頭，可惜卡得太緊，他花了一番功夫才能安全地把罐頭拔出來。重獲自由的貓咪發現自己身處於Takis的車上，立即東張西望戒備起來，變成了一隻小惡貓。

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Takis為牠拆走罐頭的目的已經完成，接下來就要決定貓咪的去向。Takis是一家收容所的主理人，最理想的做法當然是把貓咪帶走，再為牠尋找合適的新主人。不過，收容所內也有其他貓咪，牠可能不適應那邊的生活，所以Takis也得看看貓咪的意願如何。

「如果你不下車，我就帶你回去」

這位小惡霸持續對Takis哈氣，不單抗拒他靠近，還意圖攻擊他。無奈的Takis只好把車門打開，嘗試把牠放生，但貓咪的情緒竟然平靜下來，牠背對著門，彷彿在說：「我不回去。」Takis覺得一直卡在這裏也不是辦法，於是跟牠說：「你可以離開或留下。我會數10聲，如果你不下車，我就帶你回去。」他隨後開始數1、2、3、4、5、7、8、9，貓咪仍然不為所動，最後Takis數了幾聲9，貓咪仍然不願回去，於是他就把貓咪帶回收容所。

帶貓咪回去的過程裏，Takis還被這隻小惡貓狠狠地咬了一口，幸好貓咪除了肚餓以外，身體狀況並無大礙。Takis也試著跟牠培養感情，如是這過了五天，貓咪終於對他放下了戒心，開始親近他，讓他撫摸之餘，還跟牠撒嬌。

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眾所周知貓咪是動物界的騙子，牠們總在被領養前後露出不同的面目，但往往仍有不少人墮進這個「陷阱」。一名台灣網民早前收養了一頭出生於夜市的幼貓，原本楚楚可憐的小貓在被收養後不久就露出「真面目」，不但眼神變得淡定，就連坐姿也流露出囂張的氣息。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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