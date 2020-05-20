怨家撞頭雪橇犬吠得超凶狠　爸一個小舉動二哈秒變「乖寶寶」

狗狗跟人一樣，都有不同的性格，並非每隻狗都可以夾得來。 日前，有一段抖音影片在網上熱傳，內容是雪橇犬跟金毛犬對罵，雙方的各不相讓，吵架的聲音響遍停車場。直至雪橇犬的主人做了一個小舉動後，原本凶狠的雪橇犬忽然變成乖寶寶，收起一張凶臉。

雪橇犬跟金毛犬在停車場展開了一場激烈的罵戰。（抖音影片截圖）

近日有一段抖音影片在各大寵物群組流傳，內容是雪橇犬跟金毛犬在停車場展開了一場激烈的罵戰，兩狗「各執一詞」各不相讓，旁邊的黑狗也不禁加入戰團，這場罵戰還吸引了其他在場的車主圍觀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雪橇犬張開嘴露出牙齒，看起來非常凶狠。持續吠了好一陣子，主人看得不耐煩，於是把牠放到地上。結果，雪橇犬失去主人這個「大靠山」後，牠態度竟然180度大轉變？！到底發生什麼事呢？

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雖然雪橇犬看起來非常凶狠，張牙舞爪地吠前方的金毛犬，但牠失去主人這個「靠山」後，便暴露出膽小怕事的本性，馬上把嘴巴合上安靜過來，難道沒有主人的庇護下，雪橇犬便失去勝算？最後，牠還主動轉身走回主人身邊，看起來超弱的！

影片轉發到各個寵物社團，不少網民都認為雪橇犬好可愛，部份留言指：「牠好弱」、「好丟臉」、「主人鬆手的同事，牠就輸了」、「主人是牠的靠山」、「還以為會打起來」、「大家都在虛張聲勢」。

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柴犬惹事生非似乎是本能，明明不是大型犬，卻喜歡挑戰大狗。如果兩隻柴犬相遇的話，更隨時引發一輪口水戰。在抖音上，便有一段兩柴互吠的影片，當牠們吵得面紅耳赤時，沒想到結局竟是如此。

【點擊圖片放大看，兩柴相遇的惡鬥經過，最終結局令人笑翻】

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【點擊圖片看另一隻柴犬，牠也是仗着主人在身旁便四周惹事，實在令人無言】

除了這兩隻柴犬外，早前也有兩群狗狗在街上碰面並展開對罵，鏡頭一轉竟有一隻柴犬加入戰團，牠的罵相相當凶狠，不過細心一看，柴犬的前肢竟然緊緊抓坐主人的小腿，強烈的對比叫網民哭笑不得。