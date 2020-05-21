【流浪狗】烈日曝曬下狗媽媽不願走開　背後真相令所有網民哭出來

可憐天下父母心，做父母的都願永遠守候着子女。這宗令人心痛欲絕的事件，發生在台灣的高雄。早前有義工在公路上，遇到一隻狗媽，牠身旁有隻小狗倒臥地上。當上前查看，才得知小狗已死去多時，屍體甚至已開始發脹，但狗媽明顯不願離開，在太陽下曝曬仍不離不棄。

狗媽媽一直伴着小狗，縱然狗狗已不可能再站起來。（fb@陳麗華）

父母總是無私地守護着子女，狗狗亦然。在台灣高雄，日前有義工在公路旁看到一隻狗狗呆站路邊，於是下車探看。沒料到狗狗身旁，還有一隻倒臥着的小狗，再細看之下，才知背後藏着令人心碎故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這流浪狗媽媽偉大的愛，幸好最終牠找到了一個永遠的家】

+ 9 + 8 + 7

5月初，義工陳小姐在高雄公路旁，看到一隻可憐的流浪狗呆站路旁，當時天氣炎熱，太陽很猛，但這狗看似沒有走到樹蔭下的意欲。

義工下車了解情況，才得知原來這狗狗一直守候在小狗屍身旁。從相片中可留意到，狗媽一再徘徊狗屍旁，四周都是雜草和垃圾，但牠就是不肯走開。當日天氣炎熱，小狗屍身已經發脹，可能是遭車子撞死的。

最終，義工為小狗舉行了簡單的送別儀式，把狗媽媽帶走，替牠檢查身體並進行結紮絕育。現在，這狗媽已取名為珍珍，有好心人願意收養牠。

義工在自己的Facebook發文表示：「流浪不是牠們願意，孤苦身影讓人紅了眼眶……。」在更新珍珍的情況時，更送上了情深的祝願：「孩子妳的苦命已經結束！今後妳會每天越來越幸福快樂~妳要記得活出自己的一片天~」

▼▼▼▼▼同場加映：點擊放大看貓奴如何用一招即令大貓接納新來小貓▼▼▼▼▼