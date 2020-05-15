7個月大臘腸狗走失　媽苦尋3天後　想出用這招秒把牠尋回

狗狗是重要的親人，失散的話一定會令人焦慮不安。在英國北約克郡，一對夫婦近日便經歷了幾天煎熬難耐的日子，因為他們深愛的臘腸狗走失了。他們四出尋狗，並找來專家協助。終於3天後用一個妙招，成功讓狗狗自動走回來。

人狗重逢的一刻，高興得難以言喻。（fb@Fern Holmes）

在英國北約克郡的郊區，Fern Holmes和Doug Dinwiddie夫婦二人，在上周五（5月8日）帶着只有7個月大的臘腸狗Floyd於農田裏散步，突然有3隻大狗走出來並高聲吠叫，嚇得Floyd驚慌失措，更掙脫了主人的牽繩逃去無蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這個尋狗故事，以及看看主人用什麼妙法讓狗狗自動走回來】

+ 7 + 6 + 5

Fern夫婦在田裏高聲呼叫Floyd的名字，但一直沒看到狗狗回來。於是只得先回家上網求助，希望附近的人能幫忙找狗。他們也找到了義工團隊Lost Dog Trapping Team的協助，只想狗狗快點回家。

接下來幾天，他們白天便到田裏呼喊狗狗名字，到處尋找搜索，可是仍沒找到Floyd。不過，義工Mandy Butler在農田附近安裝的夜攝鏡頭，在星期六晚上，曾捕捉到Floyd的出現，因此很有信心狗狗沒有走遠。

烤煙肉的魅力

最終她建議Fern夫婦，在農地旁安靜地坐下，並把煙肉燒烤，希望透過香氣引誘Floyd自動走出來。就這樣，夫婦二人把煙肉烤得很香，並打開了沙甸魚罐頭，同時準備了些牛肉湯。

經過半小時的努力，在不遠處的草叢裏，終於有動靜了。一隻狗狗緩緩地走出來，牠看來沒認出是主人，只是探頭探腦地接近香氣的源頭。直到牠看到是主人時，才奔跑過去。

我曾想跑過去擁抱牠，但我知牠當時一定很驚慌，因此我們只有坐着等牠前來，祈禱着牠能認出我們，並主動回家。 Fern Holmes

這個尋狗故事吸引到網民注意，而Fern也讚揚義工團隊Lost Dog Trapping Team的專業，沒有他們的努力和建議，是不會這麼快找回Floyd的。

這個尋狗故事，連報紙也有刊登。

為怕Floyd再次走失，Fern已為牠購買了一件特別的禮物，就是領帶跟蹤裝置，這樣牠的位置便無所遁形了。

【狗狗如果走失，四處流浪會很危險。就像這兩隻受傷的浪浪被箭豬刺傷，只能待在一旁等人救援】