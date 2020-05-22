靈性狗狗反常狂擺尾　消防員跟隨牠步伐　揭驚險意外發生

狗狗天生重情重義，絕不會隨便離棄認定了的伙伴，不論對方是狗、人、或其他動物。早前在內地山東省，一隻小狗不慎遇上意外，頭部被卡在鐵絲網中，動彈不得。牠身旁的大狗見狀立即設法救牠，為消防員帶路，最終成功救牠脫離險境。

早前，內地山東省濟南市發生了一宗意外，一隻僅得兩個月大的小狗遇險，被困鐵絲網中，無法掙脫，牠身旁的大狗也束手無策。時間分分秒秒過去，大狗不再坐以待斃，決定四處尋找援兵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（荔直播）

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大狗隨即向他人求助，輾轉間消防員終得悉小狗被困，趕到現場救援。消防員抵達後，大狗立刻主動請纓為他們帶路，期間不斷搖擺尾巴，難掩焦急之情。消防員看見小狗的頭被卡在鐵絲網狹窄的縫隙間，遂取出鐵鉗撬破鐵絲網，期間大狗一直守在旁邊，心急如焚地來回踱步。

小狗很快便順利脫身，大狗雖然無法用言語致謝，但仍用其獨有方式表達謝意，場面感人。有份參與營救的消防員鄭立博表示，「小狗被救出來後，大狗一直圍著我們身邊轉，好像在感謝我們。」

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