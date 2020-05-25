秋田犬打破６年貓咪壟斷市長之位　憑「熱血」競選宣言吐氣揚眉

為了推廣動物保護及旅遊，日本滋賀縣於2011年設立虛擬城市「湖喵市」（Konyan City），並每年選出動物市長。過去連續6年均由貓咪壟斷市長之位，但今年終於有狗狗脫穎而出，為汪星人爭一口氣，那就是5歲的秋田犬「白水」！牠憑著熱血的競選宣言，成功擊敗其餘7位候選人！

日本和歌山的貓站長「小玉」聲名大噪，一向重視動物福利的滋賀縣湖南市也仿效當地，選出動物市長。過去6年市長之位一直落在喵星人手上，但秋田犬「白水」（いずみ）的出現，終於打破了貓咪的壟斷！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

5歲的秋田犬「白水」打破了貓咪6年來的壟斷，當選市長！（こにゃん市官網）

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打破壟斷為汪星人爭口氣

自2011年起，湖南市設立了虛擬城市「湖喵市」（Konyan City），名稱取自湖南市的「Konan」和日文中代表喵叫聲的「Nyan」。後來，當地市政府又設立了「湖汪市（Kowan City）」。但兩個城市最終於2013年合併，統稱「湖喵市」，因此貓狗均可競選市長。自合併後，貓咪連續6年當選市長，今年終於出現變數，秋田犬「白水」憑著熱血的競選宣言脫穎而出。

奪逾4成選票高票當選

今屆選舉共有4貓及4狗參選，5歲的白水最終取得逾4成選票，以2,570票高票當選第十屆市長。牠大幅拋離第二名（792票），是歷來第二位登上市長之位的汪星人。牠本來不過是一隻被義工救起的狗狗，但現已搖身一變成為市長，牠在競選宣言中表示：「我曾被人救起，我將來想盡力成為『旅行犬』，想更多人推廣湖南市的魅力！我也想令這城市變得更重視動物。」

可惜因新冠肺炎疫情，就職典禮改為在YouTube上公開。（こにゃん市YouTube）

▼▼▼▼▼一睹新任市長就職典禮的花絮▼▼▼▼▼

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在4月底剛上任的白水，不時也會在「湖喵市」的網站上分享「市長日記」，可謂非常盡責。可惜因新冠肺炎疫情，選舉委員會取消了原定於5月26日舉行的就職典禮記者會，改為在YouTube上公開典禮花絮，大家仍可在網上一睹新任市長的風采。

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