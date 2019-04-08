人氣「貓站長」小玉　一隻流浪貓改寫日本鐵路線命運

你們知道日本有一個貓咪站長嗎？日本鐵路貴志站之所以被大家熟識，就是因為這只神奇的貓咪——小玉。她用自己傳奇的一生，拯救了一整個鐵道公司。

這隻神奇的貓咪——小玉。她用自己傳奇的一生，拯救了一整個鐵道公司。（標準日本語）

1.出生在車站的小貓

小玉是一隻出生在車站的小貓。她的媽媽就是一隻流浪貓，幸運的是，她的媽媽被在車站打掃衛生的叔叔撿了回去，後來轉贈給了小賣部的阿姨。小玉的媽媽生了一窩可愛的孩子，他們都相繼找到了新的主人，只有瘦弱、毛髮亂蓬蓬的小玉沒有人願意收養，不過正因為如此，她得以留在媽媽的身邊，繼續在小賣部的生活。

2.車站即將消失

小玉生活的車站位於日本和歌山縣紀​​之川市的貴志站。貴志站是貴志川線的終點站，這條鄉鎮鐵道由於乘客很少，最終虧損5億日元，面臨著停運的命運。後來一家岡山的鐵路公司願意接手貴志川線，可是小玉又面臨了新的問題。

3.命運的轉折

貴志川線重建的時候，小玉居住的貓屋被勒令拆除。收養小玉的小山（小賣部的主人）找到了新鐵路公司的社長小嶼，問能否把這些貓咪留下。小嶼社長認為不可以在車站養私人寵物，但是車站的員工是可以住在站裡的。所以，只要小玉他們只要成為車站的員工就可以了，工資是每次支付一年份的貓罐頭。

小嶼社長認為不可以在車站養私人寵物，但是車站的員工是可以住在站裡的。 所以，只要小玉他們只要成為車站的員工就可以了。（標準日本語）

4.成為貓咪站長

2007年1月，小玉正式成為了日本民營鐵路的第一位「貓咪站長」。她的工作有模有樣，工作時會穿著制服戴著制服貌。小嶼社長還為小玉舉辦了「世界守衛貓咪站長」的就職儀式，從全日本趕來了許多的媒體人對小玉進行採訪。

5.慢慢變成人氣之王

當了站長之後的小玉不像以前那麼悠閒了，她每天早上9點上班，下午4點下班。她的主要工作是招呼乘客（但是實際上大部分的時間是在玻璃辦公室裡睡覺）。「貓咪站長」的事情傳出後，越來越多的人想要看看這是一隻怎樣的貓咪，每年光是從中國專程來看小玉的遊客就達到5萬多人次。鐵路公司也順勢對整個車站進行了全面的翻新，車站的外形被做成了貓腦袋的可愛模樣，還特地設計了「小玉貓咪電車」。

6.小玉的靈魂一直都在

2014年，任職7年的小玉因為年事已高宣布退休。年輕的二玉接任站長的工作。直到去世前，小玉都以榮譽站長和吉祥物的身份活躍在貴志站。2015年6月22日，剛剛度過16歲生日的日本超人氣三色貓「小玉站長」過世，換算成人類年齡約為80歲，可以說她也是壽終正寢

▼▼小玉是一隻傳奇的貓咪，按下圖看更多牠的圖片：

+ 3 + 2

小玉是一隻很傳奇的貓咪，她的出現使得原本破舊不堪的貧窮鐵路在全日本、甚至是全世界都非常有名。她拯救了即將被停運的地方鐵路，帶動了經濟的發展，多年來兢兢業業的堅守在自己的工作崗位之上（雖然大部分的時間都在睡覺）。這隻小小的貓咪給貴志站，給乘客們帶來了太多的感動和回憶，值得被大家永遠記住。寫到這裡就有一點點傷感了，所以小編還是回家玩貓吧，雖然我的這隻不能賺錢養家，只能敗家...

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