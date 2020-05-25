【忌廉哥離世】由報檔屁孩到尖東話事人　一文看清忌廉哥上位之路

「忌廉哥」，一個香港人熟悉的名字，在寵物界更可以說是龍頭大哥，很不幸地牠已與我們永別，令粉絲們痛心不已。據忌廉哥主人高先生在Facebook上表示：「再見了，我們親愛的忌廉……忌廉今日（5月24日）開心的去到彩虹橋」。

忌廉哥雖然已離開大家，但牠的精神長存，會永留大家心中。（ig@creambrother_thecat）

提到香港貓界明星，大家第一印象應該就是忌廉哥。牠是一隻英國短毛貓，曾在報紙檔成為貓店長多年，憑其渾圓可愛的外表，擄獲了不少街坊的歡心，不少貓奴更是專誠來探班，令牠成為尖東一帶的大明星。可惜昨日（5月25日）不幸消息傳來，忌廉哥已去了彩虹橋，大家再沒法親眼一睹忌廉哥的風采。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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忌廉哥的故事大家可能已很熟悉，牠在2005年出生，是隻雄性英國短毛貓。雖然忌廉哥在繁殖場出生，但幸好被人救了出來，並輾轉來到高先生手上。年輕時的忌廉哥，一直陪着主人高先生在尖東報攤看檔，每天懶洋洋地在報紙雜誌上午睡！

令人記憶猶新的，應該是2012年時忌廉哥的走失事件，當時牠一度失踪26日，在Facebook引起9萬多人關注，甚至報章用A1頭條報導相關消息，引發全城尋貓。

出版4本個人刊物

忌廉哥人氣爆紅後，更先後推出了多本個人刊物，《我係尖東忌廉哥》、《忌廉雞湯──人氣肥貓快樂秘笈全公開》﹑《毛優毛球忌廉哥》以及《太肥的後裔──忌廉哥的悠長假期》，在書展時更成為熱賣圖書。當時人人都話忌廉哥是尖東話事人，氣勢一時無兩。

除了出書外，牠也曾接受韓國電視台KBS到港訪問，又獲日本相機品牌青睞拍廣告照，甚至連大型連鎖米線集團，亦有邀請忌廉哥crossover並設立主題概念店。

成立忌廉家族

但到了2016年時，由於報檔經營困難，主人高先生決定結束營業，忌廉哥也因此引退。當時不少人都感到可惜，亦有許多粉絲關注牠會否重出江湖。幸好不久後，2017年時高先生在油麻地開設寵物店，取名為「忌廉家族」，忌廉哥亦長駐在店裏。

另外，主人高先生亦為忌廉哥成立基金有限公司，希望能以喵星人的影響力，推廣以及關懷正確對待動物的概念，會以「捐糧」方式支援各大小動物保護組織，為小動物出一分力。

再見了，我們親愛的忌廉……忌廉今日開心的去到彩虹橋🌈，去探望牠的好朋友們~忌廉的離開只是在另一國度去守護著大家，忌廉家族會延續你的使命，繼續宣揚你的正能量~忌廉你永遠都會活在我們心中，讓這份愛可以繼續延續下去，願你一路好走…… 忌廉哥 與 忌廉家族

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