回來再見！登機前與16歲狗狗說再見　媽落機即收到最壞噩耗秒哭崩

生命無常，要惜取眼前人，對毛孩亦然。有狗主近日在Facebook社交平台發文，思念已離世近一年的愛犬。回想當天與狗狗分別時，還特意摸摸牠的頭，說了聲「再見，要等我回來唷！」沒料到旋即收到噩耗。

在天國的小胖，你日子過得好嗎？（Jia-Yun Liu）

狗狗是生命中的重要伙伴，牠的離開實在令人難以釋懷。近日有狗主在Facebook社交平台，分享了一則對離世近1年愛犬的思念。她還記得與狗狗分別前最後一句話，就是要牠等自己回來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

全家人都待小胖很好，更替牠蓋了小屋。（Jia-Yun Liu）

雨中相遇

劉小姐回想起與小胖相遇，當時她還在讀中學。這是一個下着雨的日子，她聽到遠方傳來嗚嗚的叫聲，走近才注意到原來是隻剛出生不久的流浪小狗B在叫。牠全身都早已被雨水淋濕，而且還在發抖。於是她便抱了狗B回家，並用毛巾擦和風筒弄乾小狗。

「剛開始時媽媽說不要，後來被我說服了，而牠也有了新名字『小胖』，因為牠小時候很胖。」接下來的日子，每日夜裏都會跑到小胖床邊，常常在牠耳邊輕聲說話，怕牠不適應新生活。幸好小胖適應得很快，牠轉瞬間已變得活潑可愛，喜歡在家裏活蹦亂跳，成為家中寵兒。家人更特意為牠蓋了一個小屋，好讓牠生活得更舒適。

點滴回憶

「有一次牠吃到一半聽到垃圾車的聲音，就開始『嗚～嗚～』叫，像在唱歌一樣，後來每天聽到垃圾車都這樣叫。」

這些點滴回憶，都印記在劉小姐的腦海裏。但隨着歲月流逝，轉眼間16年過去了，小胖從肥胖的身軀，慢慢地變得虛弱不堪，最後的歲月，牠已沒法自己走路，就連吃飯喝水也要有人抱着幫牠。

網民對狗狗選擇這時間離開，有特別的解讀。

再見卻是永久的道別

2019年的7月，劉小姐有事要出國，半夜3點離家去機場前，還特意摸着小胖說了句「再見，要等我回來唷！」沒料到這句話竟成訣別，在落機時收到家人短訊「小胖已經過世了」。

我當下整個茫然，覺得非常難過，沒想到跟你說再見，卻是永遠的道別。雖然換個角度想，對你而言是解脫，但我還是很捨不得……真的怨自己應該要陪你多一點。

雖然至今已差不多一年，但劉小姐未能釋懷。她在社交平台發文，除了是要宣洩心底對狗狗的思念外，也勸勉所有人都應好好珍惜身邊毛孩，「因為在牠們的世界只有主人是唯一！也請領養代替購買！」

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