狗狗外出散步　10分鐘後綠色怪物回來　主人：三杯還是紅燒？

狗狗都喜歡到草地奔跑打滾，但每次打滾完回家，最終都是苦了寵主。澳洲有狗主最近放狗外出散步，前後不過是10分鐘，原本白色的狗狗已變綠怪物，雖然同樣可愛討人喜歡，但全身都插滿荊棘的狗狗出現在眼前，狗主一想到要替牠大清洗便感到不妙！

是什麼新品種的怪物嗎？全身都是綠色的！（Valerie Chang）

當你看到這頭綠色怪物時，有否被嚇到呢？其實牠原本是一隻白色的拉布拉多貴婦狗（labradoodle），只是陪主人外出散步時，貪玩地在草坡上打滾了一會兒，結果變成這樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這綠怪物的真實可愛模樣】

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現時居住在澳洲獵人谷農場的Valerie Chang，在Facebook社交群組《有點毛毛的》分享家中百厭狗Skippy，到草地打滾變綠色怪物的趣事。

全身染色加上荊棘

當時6歲的狗狗Skippy，正陪着丈夫在後花園除草，牠一直開心地跟着奔跑，並不時躺到草地上打滾。結果不到10分鐘，Skippy玩累了要回家喝水，Valerie看到全身滿是荊棘的狗狗，實在哭笑不得。

但當想到接下來要替狗狗清理一番時，只能苦中作樂在網上分享趣事，並打趣問網民：三杯還是紅燒？請踴躍提供煮法！

清理有苦自己知

Valerie表示，狗狗Skippy除了被草染成綠色外，全身還插滿了荊棘。幸好牠是拉布拉多貴婦狗，皮毛夠厚加上捲毛，荊棘只是纏在皮毛上。但要一根根把荊棘夾出來，這已花了她一個多小時，最後然後還要替狗狗洗澡清理乾淨，實在是有苦自己知！

這綠色狗狗在網上被熱烈討論，網民紛紛留言笑說：「免費染毛不好看嗎？」、「4隻腳的變形俠醫」、「天然染髮劑，不傷身體」、「綠到媽認不得」、「除了綠色，應該還有大自然香味」、「抹茶口味不好嗎？」

【在台灣高雄，日前有義工在公路旁看到一隻狗狗呆站路邊，於是下車探看。沒料到狗狗身旁，還有一隻倒臥着的小狗，再細看之下，才知背後藏着令人心碎故事。】