法國鬥牛犬誤食這「常見植物」後亡　主人超後悔：別讓毛孩接觸

不少人都喜歡在室內添置一些花草樹木，來美化家居環境。不過，許多常見植物卻往往潛藏着「致命危機」，誤食或觸碰都可能致命。在美國，近日便有寵主在網上哭訴，一種常見的室內植物，令她的愛犬因而喪命。

狗狗在掙扎兩個星期後，最終仍不治死去。（fb@Kate Wagner）

這宗不幸的事件，發生在美國威斯康辛州。有寵主在Facebook社交平台留言，表示家中法國鬥牛犬Lily，竟因一株5美元的盆栽而失去性命。她沉痛地發文告誡各寵主，希望這樣的事件不要再發生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【法國鬥牛犬Lily在吃下蘇鐵後中毒，各寵主要加倍留意】

Kate Wagner表示在特賣場，花了5美元買了一株約6英吋高的蘇鐵（Sago Palm），並種了在室內。這種植物相當普通，許多家庭都會買來美化家居環境。但她從沒想過，小小的植物，無論是根部、葉子到它的種子，全部都有毒。

蘇鐵（Sago Palm）形似棕櫚，全株呈傘形，樹幹圓柱狀，表面有密集的、暗褐色干縮的葉基和葉痕，像菠蘿般。

好奇害死狗

法國鬥牛犬Lily在好奇心驅使下，誤吞了植物的葉子，結果出現中毒嘔吐情況。Kate已第一時間將狗狗送到獸醫診所急救，獸醫表示狗狗需要留院觀察。結果，法鬥Lily在獸醫診所裏住了1個星期，期間一直接受24小時觀察。

狗主的傷痛告誡，只希望其他人別再犯同樣的錯誤。

期後，獸醫容許狗狗回家，但仍需掛着鼻胃管，以及每天早上7時到凌晨12點，都必須定時餵藥。

ASPCA公布了超過400種對狗狗有毒的植物，狗主應該留意。

Lily已很努力跟毒素對抗，家人也盡全力希望牠康復，但最終在爸爸媽媽懷中離世。「我們哭了很久，雖然花了許多醫藥費，但還是感到滿滿的罪惡感，全是因為這一株5元的植物！」

5月16日，星期六，Lily在我們懷抱裏去世了。我們非常愛牠，在事故發生後的幾個星期裏，我們盡了全力，給牠所有愛與照顧。最終牠離開了，我們真的很難過。 Kate Wagner

最沉痛的教訓

Kate分享自己的故事到社交平台，只是希望用這最心痛的經歷，來拯救其他狗狗的生命。「我曾經在很多大賣場看到蘇鐵，它放在沒有毒性的植物裏，附近也沒有任何警告標示。」

她提醒其他寵主，購買植物前一定要多留神，翻看資料後才購買，並把植物放置在安全的位子，別讓毛孩接觸到！

許多植物都隨時會危害到狗狗健康呢？在ASPCA（美國愛護動物協會）的官方網站上，其實早已公布對狗狗有害的植物有近400餘種！不過，許多植物未必會輕易接觸到，但作為基礎知識，還是應預先略為記下來，以防萬一。

【點擊圖片放大看，這裏根據ASPCA公布，圖文介紹200種對狗狗有毒植物】

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資料來源：ASPCA