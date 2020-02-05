【武漢肺炎】慎用清潔用品防細菌病毒　漂白水隨時害死貓狗

武漢肺炎肆虐，相信各寵主早已做好預防措施，以免家中毛孩生病。例如每次外出回家都用清潔用品清理全身，盡量少帶毛孩外出以免感染等等。 但有時候你可能也會忽略，就是用漂白水、滴露等清潔用品清洗地板後，是否有徹底用清水洗淨呢？因為如果清理不善，隨時會危害到毛孩生命。

清潔防菌很重要，但也要留意殘留物會為毛孩帶來危險。

在使用漂白水清洗地板後，縱然已用清水沖洗多次，但還是很難避免地會有殘留物。一般成人不會貼在地板活動，但家中毛孩不一樣，牠們可能會舔地板，而且四肢更會直接與地板接觸。殘留的漂白水或清潔劑，便會間接進入毛孩體內，造成潛在的毒危機。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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漂白水危害毛孩

在眾多清潔用品中，日常最常用到的會是漂白水（Sodium Hypochlorite, NaOCI）。這清潔用品會產生出「有效氯」，具殺菌、消毒及漂白作用。一般情況下，以1:99的稀釋漂白水拭抹物件表面或地板，已能有效清理。

由於漂白水含氯和酚成分，是具有毒性的。雖然加上清水洗刷會除去漂白水的氣味，但氯氣比空氣重，因此仍會有殘留物沉積在地板位置，對毛孩造成危險。

再加上毛孩會貼近地板生活，因此吸入氯氣的機會較高。吸入氯氣會刺激到呼吸道，皮膚接觸到更會導致潰爛。長期吸入對肝臟、腎臟會有損害，甚至出現貧血，易患上癌症等問題。

誤服漂白水（BLEACHES）

所有清潔用品都應放在毛孩沒法接觸地方，以免發生危險。

如果毛孩誤服漂白水，便可能會出現嘔吐、腹痛、不斷分泌唾液及腸胃不適，引致沒有食慾。

應急的處理方法，是讓毛孩多飲用清水，如毛髮沾上了漂白水，更應徹底清洗乾淨。如情況嚴重，便一定要送往獸醫診所醫治。

善用替代品

在拖地時，可以加稀釋過後的漂白水又或是梳打粉加水，甚至是過期的漱口水。如果擔心毛孩舔拭地板，漱口水會比漂白水安全得多，不但可以消毒殺菌、還有涼涼的味道。徹底清潔後，也別忘了在家中貓狗愛逗留的角落，放一瓶醋，讓醋水持續發揮除臭的效果。

武漢肺炎雖然可怕，但有時候清潔劑的不適當便用，也可能危害到毛孩安全。尤其是經常會使用到的漂白水，當你以為已清理乾淨，但事實上可能會殘留在縫隙裏。毛孩不小心吞進肚裏，隨時會有生命危險！

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