【愛回家】虎斑貓雨天摔下3樓奇蹟生還　3個月後變「貓界送水輝」

俗語說：「貓有九條命。」全因貓咪的平衡力極佳，在稍為高一點的地方，比如衣櫃頂，跳到地面仍然安然無恙。其實貓咪跟人一樣，都只有一條命。 台灣有隻小奶貓，在雨天意外從三樓摔到地面，差一點便丟了性命。幸好，有義工把牠救走，並細心照料牠，現在才長得又帥又可愛！

可愛的小奶貓「強強」，三個月險些丟了性命。（受訪者提供）

虎斑貓「強強」現在看起來像位小帥哥，完全看不出牠以前險些掉了命！強強原本是流浪貓，剛出生沒幾天就遇上雨天，一個腳滑就不小心從3樓摔到地面，幸好被鄰居發現，馬上通知貓義工羅小姐把牠救起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

羅小姐的女婿陳先生接受《香港01》訪問時指出，「救援當天小貓口鼻都是血，可能鼻腔有阻塞，所以送醫後，醫師判定存活機率不高，我岳母把牠帶回家後，幫牠通鼻腔等等。」結果牠卻意外地存活下來！

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轉眼間，強強已經3個月大，跟牠的名字一樣，長得非常強壯，牠還會跟其他貓咪打鬧。由於羅小姐家裏養了差不多30隻貓咪，所以照顧強強的工作就交給陳先生和陳太太，「小貓帶回來到現在，我跟我老婆大部份時間都會跟牠玩跟餵奶，換個角度看，強強也有點像我們的小孩。」

強強現在長得非常帥氣，還有點像《愛回家之開心速遞》的「送水輝」！陳先生把強強的照片放到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，獲得新9千位網民點讚，有網民留意到強強有點「倒及牙」，好奇是否因為摔下來，摔壞了下巴，陳先生則表示：「我們也不知道牠的下巴是天生的還是摔到變這樣的。」

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