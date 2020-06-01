35kg雪橇犬逛夜市引驚呼　路人誤會牠是這品種　媽無奈：誤會太大

狗狗的品種有很多，要全都認識分類並不太容易，不過這雪橇被誤會是這狗狗品種，實在有點啼笑皆非。這隻叫歐爸的狗狗，雖然長得胖胖的，但無可否認牠就是一隻雪橇犬。不過，某日媽媽帶牠去夜市逛時，卻被誤會成是另一個品種，媽實在大感無奈。

我哪裏像史納莎？（蔡玉秋）

這隻來自台灣的大狗狗叫「歐爸」，牠今年已是12歲，是隻乖巧的雪橇犬。不過，某日媽媽帶牠逛夜市時，卻被路人驚訝直呼：「哇！這麼大隻的史納莎！」實在令媽感到無語，認為這誤會實在有點荒謬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，歐爸的生活日常，牠只不過是有點胖，但怎樣看也不像史納莎啊！】

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歐爸雖然長得胖胖的，或許遠看時會被誤會成柴犬、秋田犬、牧羊犬等品種，但媽媽從沒想過，狗狗會被人誤會是「大隻史納莎」。雖然大型史納莎可以很巨大，但歐爸的臉怎樣看也不像老頭子！

巨型史納莎可以很高大，但牠的樣子和雪橇犬差很遠。（Karsa-stock.adobe.com）

據悉歐爸是隻與別不同的雪橇犬，牠不會拆家搞破壞，脾氣也很好沒有亂吠咬人，更與弟弟感情融洽，是隻乖巧如天使般的雪橇犬。平日就是懶了些，貪吃了些。

逛夜市被誤會，狗狗大表不滿。（FB@蔡玉秋）

媽媽將這奇怪的經歷分享到Facebook社交群組「爆廢公社」後，網民都感到十分有趣。「這不是一隻大貓嗎？」、「明明是芝娃娃，大家別亂說」、「汪：你才史納莎，你全家都史納莎！」、「大家都是狗，不用分得那麼細」。

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