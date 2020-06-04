橘貓「哈姆」出街偷練如來神掌　回家肉球腫成兩倍大　媽一看嚇呆

在家中，貓奴們大多也對喵主子千依百順，但外面的世界對主子們可就沒那麼友善了。台灣一隻貓貓早前出門遊玩，回家後飼主驚覺牠的手掌腫了兩倍，模樣可愛又逗趣，笑翻一眾網民。

網民Debby在兩年多前收養了流浪貓「哈姆」，但熱愛自由的牠仍然會每天外出遊玩。日前，牠如常按時回家，但隨即被家人發現其右手手掌異常腫起，幾乎是左手的兩倍大，令家人哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「哈姆」每日均會自行外出遊玩。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊放大看：哈姆腫成兩倍大的右手手掌▼▼▼▼▼

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Debby向《香港01》記者透露，兩歲多的哈姆因不愛受拘束，每日均會自行外出，定時定候就會回家報到。但日前牠回家時，走路出現異樣，家人低頭一看才發現牠的右手手掌腫成兩倍大，就連肉球也被放大了。Debby嚇得立即帶牠求醫，獸醫指這應是昆蟲或蛇等造成的敏感。哈姆在診所挨了3針，手掌亦在翌日消腫。

得知哈姆並無大礙後，放鬆下來的Debby看到那隻腫大的手掌隨即大笑，並把牠的搗蛋事蹟分享至網上。網民們也被哈姆腫脹的小手逗笑，紛紛留言戲謔哈姆，「看來是出門習武」、「我懷疑牠使用了『放大電筒』」、「這是消失已久的武林絕學，如來神掌嗎？」、「還以為是單身30年的貓」。

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