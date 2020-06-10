【生氣貓】全球最生氣貓貓　撒嬌起上來是塊貼身藥布

貓咪是高冷的主子，我們身為貓奴的，只能每天看牠面色做人。但如果家中主子是一隻臭臉貓，你要如何面對呢？這隻叫Kitzia的虎斑貓天生一張流氓臉，樣子永遠都像在生氣，實在有點嚇人。但事實上，這張臉卻是萬人迷，千萬粉絲都為一睹牠的凶神惡煞臉而每日追蹤IG更新。

你們在說我嗎？（ig@takeakitty）

這隻一臉不高興的貓咪叫Kitzia，平日總是以臭臉對人，但這兇神惡煞臉沒有令人懼怕，反而吸引成千上萬網民follow牠的IG。牠的主人也替貓咪澄清，Kitzia是隻溫馴貓咪，絕對沒有亂發脾氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Kitzia的迷人容貌，看似兇惡但事實上卻是窩心貓咪】

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虎斑貓Kitzia居住在美國佛羅里達州，牠的貓奴主人是Victoriia Otdielnova，是位專業的影師，所以出來的每張相片都很吸引。不過，除了拍攝技巧外，Kitzia的臉蛋也是焦點所在，因為牠永遠擺出一臉不爽，令網民印象深刻，更替牠取了個綽號為不爽貓2.0（不爽貓始祖，就是在2019年離開了大家的Grumpy Cat）。

Kitzia外表看來經常都在生氣，但Victoriia一再強調，要替貓咪澄清：「牠是隻超級可愛討人喜歡的貓咪，最喜歡和我互動。你覺得牠很兇，只是因為你不認識牠！」

Kitzia是女孩子來的，不要再說牠兇了！

這張流氓臉不脛而紅，不滿的表情看起來就像你欠牠幾百萬個罐罐！雖然江湖大佬味很濃，但牠可是不折不扣的女生來的！

網民每次看到Kitzia的新照片時，都相當高興地留言。「這隻貓不只在生氣，根本就是對全世界都不滿」、「牠是小魔怪！但我喜歡」、「怕怕！但我又最喜歡牠的不爽臉」、「我可以過來摸摸牠嗎？」、「看到牠享受按摩的樣子，你說牠溫馴，我信了」。

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