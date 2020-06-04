【貓學堂】小老師開課了　貓學生專注上堂畫面公開

如果，喵星人是你的學生，你會怎樣教導牠們呢？在國外便有位小女孩，認真地嘗試教喵星人畫畫。她一臉認真，不時抑揚頓挫地講解應如何畫出一朵花，而貓咪們也像是很聽話，乖乖地坐在椅子上沒有離開。似乎小女孩的說話很有魅力，將來很有潛力成為一名好老師。

小女孩Clarinha認真授課，吸引了超過2332萬瀏覽人次。（fb@Douglas Roberto - Gato）

這段有趣的影片，雖然只是分享了不足一星期，但已有超過2332萬瀏覽人次，獲25萬人讚好，更有11萬則留言。在54秒裏，小女孩認真地教導兩隻喵星人畫畫，加上她認真的聲線，都令人印象深刻！

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「同學們要認真上堂，今天我要教大家如何畫一朵花！」可愛小孩Clarinha一臉認真，站在小畫格上開始授課。而台下的學生，令人相當驚訝，因為這是兩隻相當乖巧的貓咪！牠們似模似樣地端坐着，相當配合上課時的情況，實在有趣極了。

這段有趣影片來自Facebook的Douglas Roberto - Gato帳號，這裏會經常分享喜馬拉雅貓Douglas與虎斑貓Jurandir的可愛日常生活趣事。這次小鏟官Clarinha加入，齊齊上演了一幕有趣的校園劇。

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Clarinha表現得相當投入，在專注畫畫的同時，也不忘要看看兩隻貓咪學生有沒有專心上課。

網民看到影片後，都大讚Clarinha是好老師，將來一定前途無限。「好老師加上好學生，完美」、「有這麼乖的貓咪學生，真幸運」、「下課後要開罐罐獎勵」、「可以讓我家貓咪來旁聽嗎？」、「真的是模範生」、「別人家的貓貓總是不同的！」

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