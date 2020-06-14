萌寵充電站｜摺耳貓天生凶狠麻甩樣似黑道　網民：裏面的人快出來

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自日本的美國短毛摺耳貓「獅子丸」，經常擰緊眉頭，彷彿對全世界也有所不滿般。怒氣沖沖的牠更時常像人般坐下，加上生動的表情，令網民們不禁笑言牠也許是人假扮的。

日本早前出版了一本《貓圖鑑100》，記載了100隻擁有社交平台帳戶的可愛貓咪，名叫「獅子丸」（Shishi maru）的摺耳貓正是其中一位主角。一臉凶神惡煞的表情，以及大叔般的麻甩坐姿，就是獅子丸的標誌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

摺耳貓「獅子丸」早前登上了《貓圖鑑100》。（Instagram@emonemon）

▼▼▼▼▼點擊放大看獅子丸的招牌麻甩坐姿，和凶神惡煞的表情▼▼▼▼▼

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獅子丸屬美國短毛摺耳貓，雖然現年已經10歲，但牠的外表依然童顏，跟幼年時如出一轍。雖然獅子丸是家中的小霸王，但牠似乎仍不滿意，總是愁眉深鎖，活像一個憤怒青年。然而，牠的坐姿卻有如大叔般豪放，經常張開雙腿坐下，簡直就像是在貓皮下藏了一個人。

▼▼▼▼其實獅子丸偶爾也會卸去充滿殺氣的表情，點擊放大看牠可愛的一面▼▼▼▼

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無所事事的獅子丸最愛坐在梳化椅上，牠的座右銘是「明天才做吧」，似乎是位「末期拖延症」的患者。牠在其Instagram的自我介紹中，為其招牌憤怒表情作解釋：「雖然我一臉不滿，但這是天生的。」但相信粉絲們其實毫不介意牠天生一副殺氣表情，因為這正是最吸引粉絲的可愛之處！

▼▼▼▼▼小橘貓獲超人貼身守護，背後原因令人心酸▼▼▼▼▼