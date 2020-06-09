【老狗】資優四姊妹告別15歲松鼠狗反應　展現港媽最強家教

親自送別相伴多年的毛孩，成人尚且難以平復，對懵懂稚嫩的小孩的打擊更是難以想像。一名港媽在網上分享送別愛犬的心碎經歷，她的4名資優女兒亦難忍悲痛，眼淚決堤，哭訴著寧用渴望而久的禮物換取愛犬，天真的願望讓人不由得心痛。

港媽Ivy家中4名女兒雖然年紀尚幼，但對家中松鼠狗「松松」的疼愛之情絕不輸父母。可惜，已屆15歲的松松於上周五（5日）離世，令全家崩潰痛哭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

15歲的松鼠狗「松松」於上周五（5日）離世。（Facebook@四個資優的女兒）

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松松早在2004年遇上Ivy，多年來見證著她結婚、生子、搬家，是家中的「元老」。雖然牠曾3次走失，但幸好均成功尋回。Ivy的女兒們自出生起就有松松陪伴在側，突如其來的噩耗讓她們大受打擊，紛紛淚如泉湧、大聲哭喊。在松松離去一刻，Ivy的大女兒隨即淚崩，甚至因此自責得不斷拍打大腿，認定是自己照顧不力。二女兒則噙著淚，哭喊著不惜用期盼已久的禮物來換回松松。至於另外兩名女兒亦不禁淚如雨下，半帶抱怨地哭訴「為何松松不陪著我長大」，稚嫩的聲線讓人倍感心痛。

鼓勵女兒創作抒發愁緒

全家人圍著松松哭成一團，用淚水與牠進行最後的告別，將心底的不捨和思念盡情發洩出來。為了讓年紀輕輕的女兒能抒發情緒，Ivy鼓勵她們繪畫心意卡，藉創作來宣洩悲傷和失落，並說出想對松松表達的說話，妥善地告別這位忠實的玩伴，避免女兒因噩耗而鑽牛角尖。

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